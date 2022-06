309 mẫu nông, lâm, thủy sản vi phạm an toàn thực phẩm

Từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc triển khai chương trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm.



Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lấy 843 mẫu thủy sản giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm, phát hiện 12 mẫu vi phạm (chiếm 1,4%), giảm 2,3% so với cùng kỳ 2021. Các địa phương thực hiện lấy 7.897 mẫu nông, lâm, thủy sản, phát hiện 297 mẫu vi phạm (chiếm 3,76%); giảm 5,65% so với cùng kỳ năm 2021.

Lực lượng chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Đông Anh. Ảnh: Hoàng Bách

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương tiếp tục nhân rộng số lượng, mở rộng quy mô chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn; vận động cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết và tuân thủ quy định an toàn thực phẩm; thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tổ chức giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm để kịp thời cảnh báo, xử lý vi phạm theo quy định.