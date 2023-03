Quảng Ninh: 389 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường dừng hoạt động

Chiều 21/3, trao đổi với PV, Thượng tá Trần Huy Nghị - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua Công an toàn tỉnh đã tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC đối với 16.734 cơ sở (đạt tỷ lệ 100%). Qua đó, lực lượng Công an đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính về PCCC đối với 433 trường hợp, phạt tiền gần 1,9 tỷ đồng; tạm đình chỉ hoạt động 48 trường hợp; đình chỉ hoạt động 19 trường hợp.

Lực lượng Công an kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống PCCC tại cơ sở kinh doanh dịch vụ tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Công an TP.Móng Cái

Thượng tá Trần Huy Nghị cho biết thêm, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 477 cơ sở karaoke, vũ trường. Tuy nhiên hầu hết các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy như vật liệu để cách âm, trang trí nội thất hầu như không đáp ứng yêu cầu về tính không cháy, khó cháy; lối thoát nạn không đảm bảo về số lượng, kích thước… Nhiều cơ sở không thể xây dựng bể nước chữa cháy đáp ứng được khối tích bảo đảm theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Qua kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác PCCC của từng cơ sở, các cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 169 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, với số tiền gần 600 triệu đồng. Đồng thời, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với 69 trường hợp.

Các cơ quan chức năng cũng phát hiện và nhắc nhở đối với 13 lượt cơ sở kinh doanh karaoke có dấu hiệu hoạt động "lén lút” mặc dù các cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động hoặc đã xin dừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục…

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 389/477 cơ sở karaoke, vũ trường dừng hoạt động. Trong đó, 238 cơ sở có văn bản thông báo tự dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại về PCCC; 151 cơ sở dùng hoạt động theo văn bản yêu cầu của cơ quan chức năng.

Thượng tá Trần Huy Nghị cho biết, trong thời gian tới lực lượng Công an sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở khắc phục các tồn tại về PCCC bảo đảm theo yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC.