Quảng Ninh: Vân Đồn sẽ thay thế gần 1 triệu phao xốp trên biển trước 30/4

Ông Đặng Xuân Tiến, Trưởng Bộ phận Dự án, phụ trách dự án ở Vân Đồn của Tập đoàn nhựa Super Trường Phát chia sẻ, vật liệu HDPE có giá thành đầu tư ban đầu khá cao so với hệ thống nâng nổi hiện tại bà con đang sử dụng. Tuy nhiên hệ thống vật liệu HDPE có độ bền cao, thân thiện môi trường, đảm bảo tài sản cho bà con do khi gió bão do có khả năng chống chịu với sóng gió khá tốt.