4 ban nhạc quốc tế đội mưa hát các ca khúc bất hủ cùng hàng ngàn khán giả Việt

Trương Hà Trang (34 tuổi) tới địa điểm biểu diễn sau một hành trình dài từ Thái Nguyên tới Hà Nội. Cô phải chờ đợi 2 tiếng tắc đường và đi bộ khoảng 2km để gửi xe ô tô, trước khi bước vào khuôn viên công viên Yên Sở, trong tiết trời mưa nặng hạt. Tuy vậy, cùng với chồng, cả hai ngay lập tức tận hưởng trọn vẹn không gian của đêm nhạc HAY Glaming Music Festival. "Với tôi, đây là hành trình tìm lại thanh xuân của mình" - Hà Trang xúc động chia sẻ.

Cùng với Hà Trang, hàng loạt khán giả từ các tỉnh khác đã tới Hà Nội để nghe lại những tình khúc bất hủ do 4 ban nhạc: 911, A1, The Moffatts, Blue thể hiện. "Tôi đã có 3 con nhỏ, nhưng hôm nay tôi nhờ người thân trông chúng để có mặt tại đây. Khi nhìn thấy nhóm nhạc Blue bước qua, nước mắt tôi đã rơi", Nguyễn Thuỳ Minh (32 tuổi, Hà Nội) tâm sự.

Ban nhạc 911 trình diễn tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

991 là ban nhạc xuất hiện đầu tiên, họ tái hiện lại loạt tình khúc kinh điển A night to remember, Party people, Don't make me wait, The day we find love, Love sensation... Ngoại hình của các thành viên có nhiều khác biệt ở tuổi ngoài 50, tuy vậy họ vẫn giữ được giọng hát ngọt ngào, ấm áp như trong những đoạn băng phát hành thập kỷ 90. Các thành viên nhiệt tình nhảy múa và giao lưu với khán giả, bày tỏ sự xúc động khi được hoà mình trong không gian âm nhạc cuồng nhiệt tại Hà Nội.

The Mofftatts hào hứng khi song ca với giọng ca chính của ban nhạc "Ngọt". (Ảnh: BTC)

Anh em The Moffatts tự đệm guitar và thể hiện loạt ca khúc nhẹ nhàng, lắng đọng Heaven, Girl of my dreams, Bang bang boom, If life is so short, True color... Họ cũng cover lại một số bản hit của các nghệ sĩ nổi tiếng khác như It's my life, When you say nothing at all.

Điểm nhấn gây nhiều cảm xúc chính là việc ban nhạc song ca ca khúc Miss you like crazy cùng Thắng - giọng ca chính của ban nhạc Ngọt. Thắng hát nhuần nhuyễn, trữ tình, được các thành viên trong ban nhạc khen ngợi: "Thật xuất sắc, thật kinh ngạc".

Sau tiết mục, nam nghệ sĩ hạnh phúc chia sẻ không thể tin mình được song ca với thần tượng, những người đã đưa anh tới với thế giới âm nhạc. Thắng không giữ được sự xúc động ngay trên sân khấu của chương trình, và điều đó tạo nên sự cộng hưởng đầy cảm xúc tới khán giả.

A1 với 4 thành viên vẫn giữ được phong độ khi nhảy nhuần nhuyễn một số bản hit. Họ cũng khiến không ít khán giả "rụng tim" với các tình khúc một thời như Like a rose, Everytime, One more try... Nhóm liên tục nói cảm ơn Việt Nam, và khẳng định sẽ quay trở lại để tận hưởng không gian âm nhạc tuyệt vời.

Blue vẫn khiến người hâm mộ tại Việt Nam "phát cuồng". (Ảnh: BTC)

Ban nhạc Blue khiến người hâm mộ phát cuồng khi xuất hiện vào khoảng 20h15. Dưới trời mưa lớn, khán giả vẫn không ngại reo hò khi các thành viên nhóm nhạc cất tiếng hát. All Rise, Sorry seems to be the hardest word, One love... vẫn vang lên ngọt ngào và đầy quyến rũ như ngày nào, dẫu hơn 20 năm đã trôi qua.

Ban nhạc A1 đội ô hát dưới mưa. (Ảnh: BTC)

Chương trình còn quy tụ nhiều khán giả thuộc thế hệ 9x, 2000. Họ thuộc hầu hết các ca khúc và không ngại ngần nhún nhảy theo giai điệu. Hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng chất lượng, dù do thời tiết mưa gió, đôi khi có một số trục trặc nhỏ. Được cầm trịch bởi hai MC kỳ cựu, giỏi ứng biến và có vốn ngoại ngữ điêu luyện - BTV Anh Tuấn và Phí Linh, lễ hội âm nhạc tối qua càng thêm phần sinh động và hấp dẫn với công chúng.