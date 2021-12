4 phụ nữ tố bị tài tử ‘Sex and the City’ cưỡng bức, đe dọa hủy hoại sự nghiệp

Tính đến thời điểm hiện tại, tài tử Chris Noth của “Sex and the City” bị tổng cộng 4 phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục, còn đe dọa để “bịt miệng” các nạn nhân.

Page Six đưa tin, hôm thứ Năm (23/12), nữ ca sĩ Lisa Gentile, đến từ New York, tổ chức họp báo tố cáo tài tử Chris Noth tấn công tình dục cô vào năm 2002.

Lisa Gentile (dưới) vừa tổ chức họp báo online tố bị Chris Noth tấn công tình dục.

Gentile cho biết, cô gặp Noth lần đầu vào năm 1998 tại nhà hàng Da Marino ở Midtown (New York, Mỹ). Theo nữ ca/nhạc sĩ, ngôi sao “Sex and the City” thường xuyên đến nhà này này, đồng thời cũng là bạn tốt của chủ nhà hàng, Pasquale Marino.

Một lần, vào năm 2002, khi cô chuẩn bị rời khỏi quán, nam diễn viên sinh năm 1954 đề nghị chở cô về, rồi ngỏ ý muốn lên nhà cô với lý do muốn xem nơi Gentile sống.

Gentile kể, Noth lao vào hôn cô “gần như ngay lập tức”, còn cưỡng ép cô trên bàn bếp. Khi người đẹp tỏ ra khó chịu, Noth “trở nên hung hăng hơn” và cố gắng lột bỏ trang phục của Gentile.

Theo Gentile, Noth còn ép cô kéo áo sơ mi của nam diễn viên, thậm chí chạm vào bộ phận nhạy cảm. “Cuối cùng, tôi cũng đẩy được anh ta ra, thoát khỏi tầm kiểm soát của anh ta và hét lên tôi không muốn. Anh ta trở nên vô cùng tức giận, bắt đầu la hét, chửi tôi đồ khốn nạn và mồi chài anh ta trước khi xông ra khỏi căn hộ của tôi”, nữ ca sĩ cho biết.

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày hôm sau, Noth gọi điện cho Gentile vào số máy của bạn cùng phòng cô để đe dọa. “Anh ta cảnh báo, nếu tôi nói với ai về những gì xảy ra vào đêm hôm trước, anh ta sẽ hủy hoại sự nghiệp của tôi. Anh ta sẽ đưa tôi vào danh sách đen. Khi anh ta dập máy, tôi ngay lập tức gọi điện cho cha mẹ và khóc”, cô nói.

Gentile nhấn mạnh, vào thời điểm đó cô sợ quyền lực của Noth, nhưng hiện tại cô muốn lên tiếng để ủng hộ những phụ nữ dũng cảm đã tố cáo tài tử 5x trước đó.

Lisa Gentile là phụ nữ thứ 4 công khai buộc tội Chris Noth tấn công tình dục. “Tôi cảm thấy chúng ta nên ra tòa để buộc ông Noth phải chịu trách nhiệm về những gì anh ta đã làm”, giọng ca “Sweet on You” tuyên bố.

Lisa Gentile muốn đưa Chris Noth ra tòa.

Tuần trước, trên tờ Hollywood Reporter, hai người tố cáo đầu tiên tiết lộ, bị Noth dụ đến những khu vực riêng tư và cưỡng bức họ trong các vụ việc riêng biệt năm 2004 và 2015 ở Los Angeles và New York.

Một trong hai phụ nữ cho biết, việc Noth trở lại phần mới của “Sex and the City”, “And Just Like That ...”, với vai diễn Mr.Big đã khiến cô công khai sự thật giấu kín nhiều năm qua.

Sau đó, nạn nhân thứ 3, làm việc trong ngành công nghệ, nói với The Daily Beast bị Noth cưỡng bức tại văn phòng phía sau nhà hàng Da Marino vào năm 2010.

Đại diện của Noth chưa bình luận gì về cáo buộc mới nhất, nhưng trước đó đã thay mặt nam diễn viên gạo cội phủ nhận những cáo buộc khác, khẳng định Noth “sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới đó”.

Theo người đại diện, các cuộc gặp gỡ đều trên cơ sở đồng thuận, những lời cáo buộc giống như “tác phẩm hư cấu tồi tệ”.

Tài tử "Sex and the City" phủ nhận tấn công tình dục.

Chưa rõ thực hư câu chuyện, tuy nhiên sự nghiệp của Noth bị ảnh hưởng không nhỏ bởi scandal tình dục. Được biết, ông đã bị loại khỏi loạt phim CBS "The Equalizer", còn bị công ty quản lý A3 Artists Agency đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ngoài ra, thương vụ chuyển nhượng công ty đồ uống của ông trị giá 12 triệu USD với hãng Entertainment Arts Research cũng không thành.

Chưa kể, Chris Noth bị đồng nghiệp “quay lưng”. Các diễn viên "Sex and the City" Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon và Kristin Davis đưa ra tuyên bố chung thể hiện sự ủng hộ đối với những phụ nữ tố cáo Noth.

Chris Noth, tên đầy đủ là Christopher David Noth, là một diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Ông được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn truyền hình như thám tử Mike Logan trong “Law & Order” (1990–1995), Mr.Big trong “Sex and the City” (1998–2004), và Peter Florrick trong “The Good Wife” (2009–2016).