5 cuốn sách không thể bỏ qua trong mùa Giáng sinh 2021

Bộ sách là những tác phẩm gốc của những vĩ nhân nổi tiếng trong lịch sử hoặc được các chuyên gia học giả uy tín hàng đầu chấp bút, soạn thảo. Phiên bản tiếng Việt lần này gồm 05 cuốn, nội dung đa dạng ở nhiều lĩnh vực như Chính trị, Nghệ thuật, Khoa học, Lịch sử, Văn hóa.

5 cuốn sách phiên bản đặc biệt đã có mặt tại Việt Nam vào đúng dịp Giáng sinh, Năm mới. Ảnh: TV.

"Leonardo, Michelangelo & Raphael - Cuộc đời của ba danh họa thời kì Phục Hưng"

Năm 1550, Giorgio Vasari cho phát hành ấn bản đầu tiên của cuốn sách Lives of the Artists (Cuộc đời các nghệ sĩ) tại Florence, Ý.

"Leonardo, Michelangelo & Raphael - Cuộc đời của ba danh họa thời kì Phục Hưng". Ảnh: TV.

Không chỉ là công trình tiên phong giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, mà cuốn sách còn kết hợp nhiều giai thoại tiểu sử và nghiên cứu sát sao, ký lưỡng để mang tới những thông tin sống động và vô cùng hữu ích về ba tên tuổi lớn trong đời sống văn hóa thời kì Phục Hưng, cũng như thời bấy giờ. Cuốn sách được mô tả là "cuốn sách quan trọng đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật".

Ấn bản đẹp đẽ này tập trung vào cuộc đời của ba danh họa: Leonardo da Vinci, Michelangelo và Raphael và được minh họa bằng một số tác phẩm vĩ đại nhất của họ như Mona Lisa, Bữa tối cuối cùng (Leonardo da Vinci), bức tượng David, các bức bích họa trên trần nhà nguyện Sistine (Michelangelo), các tác phẩm trên trần của phòng Tông Án, Điện Tông Tòa, bức tranh Giáo hoàng Leo X (Raphael).

Tác giả Giorgio Vasari (1511-1574) là một họa sĩ, kiến trúc sư, vừa là sử gia và nhà văn nổi tiếng thời kì Phục Hưng. Ông được mệnh danh là "sử gia nghệ thuật đầu tiên", các tác phẩm tiểu sử của ông là viên gạch đặt nền móng trong việc tìm hiểu và cảm thụ nghệ thuật thời kì Phục Hưng.



Thông qua cuốn sách này, Vasari đã tôn vinh lí tưởng của ba nghệ sĩ vĩ đại, cuộc đời mẫu mực, tính cách đặc trưng của ba nghệ sĩ vĩ đại và chiếu ánh sáng mới vào những tác phẩm của họ.

Dù bạn là độc giả bình thường hay chuyên gia về lịch sử nghệ thuật, cuốn sách này cũng là một tác phẩm không thể bỏ qua.

"Những cuốn sổ tay của Leonardo Da Vinci"

Leonardo da Vinci hầu như được biết đến là một bậc thầy trong hội họa, nhưng hơn thế, ông mong muốn được mọi người công nhận là một họa sĩ – kĩ sư với những kĩ năng phi thường của một nhà phát minh lỗi lạc.

"Những cuốn sổ tay của Leonardo Da Vinci" hé lộ nhiều điều thú vị về danh họa lừng danh thời Phục Hưng. Ảnh: TV.

Những cuốn sổ tay của Leonardo da Vinci – với hơn 50 hình ảnh minh họa được chụp lại từ các cuốn sổ tay và một số tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất của da Vinci, bao gồm Bữa tối cuối cùng và Mona Lisa – trình bày sơ lược nội dung hàng nghìn trang ghi chép cùng một vài cuốn sổ tay mà ông đã tích lũy, quan sát trên rất nhiều lĩnh vực. Cuốn sách sẽ mang đến cho độc giả cái nhìn sâu sắc về những suy nghĩ cũng như ý tưởng của người nghệ sĩ tài hoa này.

Kết hợp những bản viết tay qua gương nổi tiếng của Leonardo với những bản vẽ và phác thảo chi tiết đẹp mắt nhất, những trích đoạn này được chia thành ba phần – Nghệ thuật, Khoa học và Thiết kế, bao gồm các chủ đề đa dạng như hội họa, giải phẫu, nguyên lý của hoạt động bay, phương pháp khoa học và nhu cầu kĩ thuật thực tiễn.

Các bản dịch sang tiếng Anh của Edward MacCurdy – học giả nghiên cứu về Leonardo da Vinci nổi tiếng – đã làm sống lại tên tuổi của một thiên tài, người được mệnh danh là "Thiên tài thời kì Phục Hưng".

"Abraham Lincoln – Các tác phẩm và suy ngẫm"

Cả thế giới biết đến Abraham Lincoln (1809-1865) là một tổng thống vĩ đại, nhưng bên cạnh cương vị tổng thống, ông còn là người như thế nào?

"Abraham Lincoln – Các tác phẩm và suy ngẫm". Ảnh: TV.

Thông qua các bài diễn văn tiêu biểu, thư từ, tác phẩm được công khai và các ghi chú cá nhân do ông viết, cuốn sách này sẽ giúp độc giả hiểu hơn về một luật sư điềm đạm mà sắc sảo, một chính trị gia có tư duy, một bậc thầy về sử dụng ngôn ngữ, và hơn hết là một nhân vật vươn lên từ cảnh cơ hàn trong căn nhà gỗ chật hẹp ở Kentucky đến vị trí quyền lực là chiếc ghế tổng thống Hoa Kỳ.

Cuốn sách này phác họa Lincoln với cương vị là một nhà triết học chính trị dân chủ vĩ đại, với tầm ảnh hưởng vẫn kéo dài đến tận ngày nay.

Về tác giả: R.B Bernstein là Tiến sĩ giảng dạy tại Đại học Thành phố New York. Ông từng theo học tại Đại học Amherst, Trường Luật Harvard và Đại học New York. Ông đã viết nhiều sách về lịch sử chính trị, pháp lý và hiến pháp Hoa Kỳ, bao gồm tiểu sử về Thomas Jefferson và John Adams.



"Napoleon - Nghệ thuật quân sự và quyền lực đích thực"

Hành trình chinh phục quyền lực của Napoleon Bonaparte vô cùng thần tốc và kì diệu. Từng bị xem là kẻ ngoại đạo và một ngôi sao mới nổi với xuất phát điểm hết sức bình thường nhưng bằng sự quyết đoán, lòng quả cảm và chiến thuật điêu luyện, Napoleon đã trở thành nhà chỉ huy quân sự vĩ đại, kiệt suất nhất thời đại của mình.

"Napoleon - Nghệ thuật quân sự và quyền lực đích thực". Ảnh: TV.

Ông được phong thiếu tướng ở tuổi 24, đăng cơ Hoàng đế Pháp ở tuổi 35 và chinh phạt hầu hết các quốc gia châu Âu khi mới 45 tuổi.

Ấn bản này không chỉ tập hợp các phương châm của Napoleon về nghệ thuật quân sự trên chiến trường mà còn được minh họa vô cùng bắt mắt, giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về trí tuệ, trực giác và tài quân sự tháo vát, linh hoạt của vị đại tướng Pháp vô cùng đáng kính. Những tư tưởng của ông đã định hình nên quan điểm của nhiều thế hệ chiến lược gia quân sự, chính trị gia, doanh nhân, và vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.

Cuốn sách này là bản chuyển ngữ tiéng Anh do Đại tá, Sir George D'Aguilar thực hiện, xuất bản lần đầu vào năm 1831. Cuốn sách được viết lại dựa trên những tư liệu của Bá tước Emmanuel de La Cases – thư kí riêng của Napoleon trong thời gian bị lưu đày trên đảo Saint Helena. Tại các quốc gia nói tiếng Anh, bản dịch của Đại tá, Sir George D'Aguilar được lưu hành rộng rãi nhất.

"Tinh thần Võ Sĩ Đạo"

Tác phẩm kinh điển này ban đầu được xuất bản với tên Bushido: The Soul of Japan (Võ sĩ đạo: Linh hồn của Nhật Bản). Trong đó, Inazo Nitobe đào sâu, khám phá những quy tắc đạo đức của tầng lớp chiến binh tại Nhật Bản – từ những phẩm chất cao quý như công lý, lòng dũng cảm, lòng trung thành đến đỉnh điểm là sự hi sinh bản thân bằng nghi thức tự sát hara-kiri (rạch bụng).

Cuốn sách "Tinh thần Võ Sĩ Đạo". Ảnh: TV.

Cuốn sách, với lối viết hấp dẫn của Nitobe, đã gợi lên thế giới của các nguyên tắc Võ sĩ đạo – một lối sống đang phai nhạt nhưng đã góp phần làm nên Nhật Bản hiện đại và gây được tiếng vang trên toàn thế giới. Cuốn sách được viết bằng tiếng Anh và được xuất bản lần đầu vào năm 1899 và là tác phẩm được biết đến nhiều nhất của Nitobe.

Inazo Nitobe (1862-1933) là tác giả sách, nhà kinh tế nông nghiệp, nhà giáo dục, nhà ngoại giao đồng thời là một chính khách kiệt suất của Nhật Bản. Ông là tác giả có sức viết mạnh mẽ với 25 đầu sách tiếng Nhật, và còn viết được bằng nhiều ngôn ngữ phương Tây khác.

Mục tiêu cuộc đời của Nitobe là trở thành "cầu nối xuyên Thái Bình Dương" giữa Nhật Bản và phương Tây. Công lao của Inazo Nitobe còn được Chính phủ Nhật Bản ghi nhận bằng việc in chân dung của ông lên tờ tiền 5.000 Yên từ năm 1984 đến năm 2004.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thu Trang – Giám đốc Bản quyền và Xuất bản Tân Việt Books thì theo truyền thống xuất bản phương Tây, dịp cuối năm là dịp các công ty và tập đoàn xuất bản sẽ tung ra những bản sách đặc biệt sang trọng với hình thức thẩm mỹ bắt mắt để người đọc có thể mua làm quà tặng. Những bản sách này thường là các tác phẩm kinh điển ở nhiều lĩnh vực, và việc ra mắt những sản phẩm có tính nghệ thuật thẩm mỹ luôn được bạn đọc đón nhận và mong đợi. Năm nay dù trong hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn nhưng một số đơn vị xuất bản vẫn cho ra mắt sản phẩm sách Deluxe Books (Bộ sách sang trọng) để phục vụ độc giả dịp cuối năm theo xu hướng chung trên thế giới. Sách sang trọng đặc biệt ở chỗ bạn đọc không cần bỏ ra một khoản quá cao nhưng vẫn sở hữu được sản phẩm sách đẹp và nội dung chất lượng. Dòng sách này nhắm tới tất cả đối tượng yêu thích sách và Bên cạnh đó, chị Thu Trang cũng là người khởi xướng cho phong trào tặng sách vào dịp lễ, tết. Việc chọn lựa sách sang trọng và gói bọc thẩm mỹ với chất liệu thân thiện với môi trường của chị Thu Trang đã được bạn bè và cộng đồng mạng ủng hộ, và lan tỏa thông điệp: Người bạn tốt nhất là người tặng bạn cuốn sách bạn chưa từng đọc. (trích lời của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln).