5 bộ phim Hàn Quốc truyền cảm hứng mãnh liệt cho người trẻ không nên bỏ qua

Hello, My Twenties (2016 - 2017)



Hello, My Twenties (2016 - 2017). Ảnh: Asianwiki

Theo chân 5 cô gái ở độ tuổi 20 có hoàn cảnh và lối sống khác nhau. Họ sống cùng trong một ký túc xá và cố gắng tìm ra động lực, giải quyết những xung đột, các cuộc đấu tranh của chính bản thân họ.

Phim đưa khán giả trải nghiệm những khó khăn của người khi mới trưởng thành như nỗi sợ về lần đầu tiên sống một mình. Tuy nhiên, điều này giúp cho bản thân có một nhóm bạn tốt hỗ trợ, những người sẽ chia sẻ cùng bạn những điều nhỏ nhặt nhất và cùng trải qua những chuyện "dở khóc dở cười" của tuổi trẻ.

Bộ phim truyền hình về tình cảm gia đình ấm áp và tình bạn bền chặt này sẽ cho người xem cái nhìn thoáng qua về cuộc sống hàng ngày của các cô gái ở độ tuổi 20. Hello, My Twenties cũng đưa ra những gợi ý tốt nhất để người trẻ có thể phát triển khi xã hội ngày một đổi thay.

Because This is My First Life (2017)

Because This is My First Life (2017). Ảnh: Kdramapharma

Phim xoay quanh hai nhân vật chính Nam Se Hee (Lee Min Ki) và Yoon Ji Ho (Jung So Min). Chàng là chủ một căn hộ cho thuê, 30 tuổi và còn độc thân. Dù anh chàng này làm việc chăm chỉ ngày đêm nhưng vẫn nghèo. Còn nàng là một biên kịch, chật vật với cuộc sống mưu sinh, sống trong một gia đình cực kỳ bảo thủ. Cô nàng vừa ế, vừa nghèo lại không nhà cửa ổn định.

Bạn sẽ làm gì khi đang gặp khó khăn trong việc thuê nhà, trả nợ thế chấp và thường xuyên bị cản trở bởi kỳ vọng kết hôn của gia đình ở một độ tuổi nhất định? Đó sẽ là những gì người xem tìm thấy trong bộ phim này.

Because This is My First Life không hề mang không khí vui nhộn nhưng có thể sẽ mở ra những suy nghĩ mới khi thực tế người trẻ phải trải qua những cuộc đấu tranh tài chính, tình cảm... Điển hình nhất là thực trạng coi hôn nhân như một định chế, áp lực khi buộc phải hàn gắn những mối quan hệ trong tình yêu, tình bạn, gia đình.

Record of Youth (2020)

Record of Youth (2020). Ảnh: Tolist.vn

Nhân vật chính của bộ phim là những con người trẻ tuổi đang cố gắng đạt được tham vọng của mình. Đó là Sa Hye Jun (Park Bo Gum) – nam người mẫu muốn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất nhưng liên tục thất bại. Là Ah Jeong Ha (Park So Dam) – nữ chuyên viên trang điểm bị đồng nghiệp chèn ép ở chỗ làm. Won Hae Hyo (Byeon Woo Seok) – ngôi sao mới nổi nhưng lại thiếu tự do khi không thể thoát ra vòng tay bao bọc của mẹ.

Nếu bạn đang tìm kiếm bộ phim có sự thay đổi mới mẻ trong thể loại hài lãng mạn thì đây là tác phẩm dành cho bạn. Record of Youth xoay quanh câu chuyện về những diễn viên, người mẫu và nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp trẻ tuổi, đầy khát vọng, những người đấu tranh để đạt được ước mơ và các mối quan hệ của họ trong một thế hệ mà những giấc mơ đã trở thành điều xa xỉ, vì tiền bạc đang thể hiện sức mạnh của nó.

Phim cũng cho người xem cái nhìn về cách vận hành của ngành công nghiệp giải trí và những người làm việc chăm chỉ ở hậu trường để có những chương trình hay, có sức hút mãnh liệt.

Run On (2020 – 2021)

Run On (2020 – 2021). Ảnh: Dulichsing.com

Phim có nội dung khá đơn giản khi kể về cuộc gặp gỡ và mối lương duyên giữa hai con người gần như "trái dấu", đó là vận động viên điền kinh (Ki Seon Gyeom) và cô nàng làm nghề phiên dịch (Oh Mi Joo).

Dù vậy, thông điệp của Run On lại khá ấn tượng khi góp phần an ủi những người xem gặp khó khăn trong sự nghiệp và cho thấy rằng họ hoàn toàn có thể theo đuổi một giấc mơ mới, bất kể tuổi tác. Thông điệp cốt lõi của bộ phim cũng được cho là khá thực tế như: Bạn sẽ phải trả giá khá đắt để đạt được những điều mình muốn...

Twenty-Five Twenty-One (2022)

Twenty-Five Twenty-One. Ảnh: medienanh

Bộ phim đặt trong bối cảnh một thời đại mà ước mơ dường như là không thể khi Hàn Quốc lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế. Bộ phim có nhân vật chính là Na Hee Do (Kim Tae Ri) - một vận động viên đấu kiếm tuổi thiếu niên đầy tham vọng trở thành bạn với Beak Yi Jin (Nam Joo Hyuk) - một phóng viên chăm chỉ đang cố gắng xây dựng lại cuộc đời và danh tiếng trước đây của anh ta.

Cặp đôi ủng hộ ước mơ của nhau và hướng tới thành công trong lĩnh vực của mình. Họ vượt qua những rào cản bên trong và phát triển thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình. Bộ phim sẽ mang đến cho những người trẻ tuổi hy vọng tiếp tục ước mơ, bất kể điều gì xảy ra cản trở bạn.