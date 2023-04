5 ca sĩ "thân bại danh liệt" vì ma túy: Người bỏ mạng, người tự phá hủy sự nghiệp

Aaron Carter

Nam ca sĩ Aaron Carter khi còn sống. (Ảnh: IT).

Aaron Carter, ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ từng công khai đấu tranh với chứng nghiện ma túy. Năm 2017, anh lần đầu tiên vào trại cai nghiện và mong muốn cải thiện sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh của Carter với chứng nghiện vẫn tiếp tục. Vào năm 2019, anh ấy được cho là đã phải nhập viện vì sử dụng ma túy quá liều, mặc dù phủ nhận nó có liên quan đến ma túy. Cuối năm đó, anh ta bị bắt vì tàng trữ cần sa và dụng cụ sử dụng ma túy.

Năm 2020, Carter xuất hiện trên chương trình truyền hình "The Doctors" và tiết lộ bản thân vẫn đang phải vật lộn với chứng nghiện ngập, bao gồm cả việc phụ thuộc vào thuốc theo toa và cần sa. Anh ấy vào trại cai nghiện một lần nữa vào tháng 9/2020 và từ đó tập trung vào quá trình hồi phục của mình.

Ngày 5/11/2022, Aaron Carter được phát hiện đã chết tại nhà riêng. Nguyên nhân cái chết là bởi nam ca sĩ đã dùng thuốc an thần và hít phải khí gas. Các xét nghiệm pháp y cho thấy có sự hiện diện của Xanax và difluoroethane, một loại khí được sử dụng trong máy xịt khử mùi không khí. Những chất này khiến anh ta bất tỉnh trong bồn tắm và khiến anh chết đuối.

Whitney Houston

Ca sĩ huyền thoại Whitney Houston từng vật lộn với chứng nghiện ma túy. (Ảnh: IT).

Thói quen sử dụng ma túy của Whitney Houston bắt đầu từ những năm 1980. Nữ ca sĩ thường xuyên tìm tới cocaine và cần sa trong suốt sự nghiệp của cô. Bất chấp điều đó, cô vẫn là một trong những ca sĩ thành công và nổi tiếng nhất trong thời đại của mình, với những bản hit như "I Will Always Love You", "I Wanna Dance with Somebody."

Chứng nghiện ngập và cuộc sống cá nhân đầy biến động của cô được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nhiều buổi hòa nhạc của cô đã bị hủy hoại do hành vi thất thường bởi lối sống này. Cuộc hôn nhân của cô với ca sĩ Bobby Brown cũng gặp nhiều khó khăn bởi việc sử dụng ma túy và bạo lực gia đình.

Việc sử dụng ma túy của Houston vẫn tiếp tục ngay cả sau khi cô làm mẹ, và điều đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sự nghiệp của nữ ca sĩ. Năm 2000, cô vào trại cai nghiện lần đầu tiên, nhưng không lâu sau thì tái nghiện. Cô lại vào trại cai nghiện vào năm 2004 và 2005, nhưng ma túy vẫn không rời bỏ nữ ca sĩ sau đó.

Vào ngày 11/2/2012, Houston được tìm thấy đã chết trong bồn tắm trong phòng khách sạn của cô tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, California, vào đêm trước lễ trao giải Grammy. Nguyên nhân chính thức của cái chết là do chết đuối do tai nạn. Bệnh tim cộng với việc sử dụng cocaine dẫn tới tai nạn đó. Tin tức về cái chết của nữ ca sĩ đã gây sốc cho người hâm mộ và ngành công nghiệp âm nhạc. Di sản của cô với tư cách là một trong những ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại đã bị lu mờ bởi bi kịch về cái chết này.

Amy Winehouse

Amy Winehouse được cho là chết vì ngộ độc rượu. (Ảnh: IT).

Amy Winehouse là một ca sĩ và nhạc sĩ người Anh được biết đến với giọng hát có hồn và âm nhạc lấy cảm hứng từ cổ điển. Cô trở nên nổi tiếng vào giữa những năm 2000 với các bản hit như "Rehab", "Back to Black" và "Valerie" và giành được một số giải Grammy cho tác phẩm của mình.

Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp, Winehouse phải vật lộn với chứng nghiện ma túy và rượu. Cô bắt đầu sử dụng ma túy khi còn ở tuổi thiếu niên. Nữ ca sĩ chia sẻ cởi mở về cuộc đấu tranh của mình với chứng nghiện trong các cuộc phỏng vấn, cũng như trong âm nhạc của mình. Chứng nghiện ảnh hưởng đến sức khỏe và sự nghiệp của cô, Amy Winehouse đã vắng mặt ở nhiều buổi biểu diễn và hủy một số chuyến lưu diễn do các vấn đề liên quan đến ma túy.

Winehouse đã nhiều lần bị bắt vì các tội liên quan đến ma túy, bao gồm tàng trữ cần sa, cocaine và heroin. Cô cũng phải nhập viện nhiều lần do các vấn đề sức khỏe liên quan đến ma túy như co giật và ngất xỉu.

Năm 2011, Winehouse được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở London ở tuổi 27. Nguyên nhân chính thức của cái chết được liệt kê là ngộ độc rượu, với nồng độ cồn trong máu của cô cao gấp 5 lần mức cho phép để lái xe. Cái chết của cô là một cú sốc đối với người hâm mộ, đồng thời làm nổi bật sự nguy hiểm của chứng nghiện ngập, cũng như cần có sự giúp đỡ đối với những người đang lạm dụng chất kích thích.

Kurt Cobain

Kurt Cobain đối mặt với việc sa sút sức khỏe tâm thần vì ma túy. (Ảnh: IT).

Kurt Cobain, ca sĩ chính kiêm nghệ sĩ guitar của ban nhạc Nirvana, đã phải chống chọi với chứng nghiện trong suốt cuộc đời mình. Anh được cho là nghiện heroin, loại ma túy đã góp phần dẫn đến cái chết của anh bằng cách tự sát vào năm 1994.

Kurt Cobain bắt đầu sử dụng heroin vào đầu những năm 1990 và ngày càng phụ thuộc vào loại ma túy này, điều này ảnh hưởng đến khả năng biểu diễn của anh và gây ra căng thẳng trong ban nhạc. Anh vào trại cai nghiện vì chứng nghiện của mình vào năm 1992, nhưng lại tái nghiện ngay sau đó.

Tình trạng nghiện ngập và các vấn đề sức khỏe tâm thần của anh trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến việc anh tự tử vào tháng 4/1994. Cuộc đấu tranh với chứng nghiện và cái chết bi thảm của Cobain đã khiến anh trở thành biểu tượng cho sự nguy hiểm của việc lạm dụng chất kích thích trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Demi Lovato

Demi Lovato từng có một "quãng đen" trong sự nghiệp vì ma túy. (Ảnh: IT).

Demi Lovato đã cởi mở về cuộc đấu tranh của cô ấy với chứng nghiện. Nữ ca sĩ đã thẳng thắn về cuộc chiến của mình với việc nghiện ma túy, rượu, cũng như cuộc đấu tranh của cô với chứng rối loạn ăn uống và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Năm 2010, Lovato lần đầu tiên vào trại cai nghiện với lý do "các vấn đề về cảm xúc và thể chất". Sau đó, cô ấy tiết lộ rằng cô ấy đang phải vật lộn với chứng cuồng ăn, tự làm hại bản thân, nghiện cocaine và rượu. Cô đã hoàn thành chương trình điều trị nội trú kéo dài ba tháng và quay trở lại với sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, Lovato tiếp tục đấu tranh với chứng nghiện ngập và các vấn đề sức khỏe tâm thần trong những năm tiếp theo. Cô tái nghiện vào năm 2018 và phải nhập viện vì dùng quá liều opioid, một loại thuốc giảm đau gây nghiện. Sau đó, cô vào một cơ sở cai nghiện và từ đó tập trung vào việc hồi phục của mình.

Lovato đã cởi mở về hành trình tìm đến sự tỉnh táo và đã sử dụng sự nổi tiếng của mình để nâng cao nhận thức về chứng nghiện ngập và sức khỏe tâm thần. Hiện tại, cô là người ủng hộ phong trào yêu bản thân.