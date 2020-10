5 năm tới thu nhập người dân Long An tăng gấp đôi

Ngày 16/10, tại cuộc họp báo thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tân Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết nhiệm kỳ mới, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn Long An (GRDP) sẽ tăng gấp đôi so với nhiệm kỳ qua.

Bình luận 0