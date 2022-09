600 triệu đồng dành cho thiện nguyện từ giải bóng đá phong trào

Sau hơn 1 tháng tranh tài từ 18/8 đến 29/9, tại sân vận động Dĩ An (Bình Dương), Giải bóng đá vô địch S11 Bình Dương mở rộng lần 2 - Tranh Cup Luxcom 2022 khép lại với chức vô địch thuộc về đội bóng Sang Dăm Bào FC sau chiến thắng 1-0 trước VVH FC.

Đáng chú ý, Sang Dăm Bào FC có nhiều gương mặt nổi bật trong đội hình như cựu trung vệ tuyển Việt Nam Trương Đình Luật, Lê Hải Anh, Nguyễn Ngọc Điểu, Lê Công Quốc…

Sang Dăm Bào FC lên ngôi vô địch

Luxcom Cup 2022 là giải đấu có số tiền thưởng cao kỷ lục trong hệ thống các giải bóng đá phòng trào tại miền Nam. Cụ thể, đội vô địch Sang Dăm Bào FC được nhận số tiền thưởng lên đến 250 triệu đồng, trong khi đó số tiền thưởng cho đội hạng nhì VVF FC là 100 triệu đồng. Hạng ba với số tiền 50 triệu đồng thuộc về Q2 Kim Châu Trân.

Sau 2 mùa giải thành công của Luxcom Cup, giải đấu sẽ được mở rộng quy mô hơn nữa vào những mùa giải tiếp theo, đồng thời số tiền thưởng dành cho đội vô địch ở mỗi mùa giải cũng sẽ tăng lên để tạo sự cạnh tranh cũng như hấp dẫn qua từng trận đấu.

Đặc biệt, giải đấu đã mang đến giá trị kết nối cộng đồng lớn khi ban tổ chức giải đấu đã tiến hành trao tặng số tiền 600 triệu đồng đến các Qũy từ thiện tại địa phương. Cụ thể, trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Hỗ Trợ Trẻ Em mồ côi do Covid-19 của tỉnh Bình Dương; Trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Hỗ Trợ Trẻ em Mồ côi do Covid của Thành phố Dĩ An (Bình Dương); Trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Chữ Thập Đỏ Thành phố Dĩ An (Bình Dương) và trao tặng thêm 200 triệu đồng cho Quỹ Bảo Trợ Trẻ em của Việt Nam.

Ban tổ chức giải đấu đã tiến hành trao tặng số tiền 600 triệu đồng đến các Quỹ từ thiện tại địa phương.

Đây là số tiền mà Ban tổ chức giải đấu đã đứng ra kêu gọi các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đóng góp, để mang tới thông điệp không chỉ dừng lại ở một giải đấu bóng đá phong trào hàng đầu tại Bình Dương, mà còn gắn liền với các hoạt động thiện nguyện, chung tay vì xã hội…