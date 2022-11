7 bộ phim kinh dị hay nhất 2022 không thể bỏ qua

Seventeen là tạp chí dành cho thanh thiếu niên xuất bản hai tháng một lần của Mỹ có trụ sở tại Thành phố New York. Đây là một ấn phẩm hướng tới việc truyền cảm hứng cho các đối tượng tuổi teen về tình hình văn hóa, giải trí, xã hội nói chung. Những phim kinh dị hay nhất 2022 do trang Seventeen.com bình chọn thu hút sự quan tâm của khán giả.



7. The Black Phone

Phim kể về câu chuyện của Finney, một cậu bé 13 tuổi bị bắt cóc bởi một kẻ sát nhân hung ác được gọi là Grabber. Cậu ta bị nhốt trong một tầng hầm cách âm, nơi không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu. Trong căn hầm cách âm này, Finney nhận được những cuộc gọi bí ẩn từ các nạn nhân trước của kẻ sát nhân thông qua chiếc điện thoại đen đã đứt cáp trong buồng. Đó là chìa khóa giúp Finney thoát khỏi căn hầm đen tối. Cùng lúc đó, trong thị trấn, bằng năng lực tâm linh của mình, cô em gái Gwen đang phối hợp với cơ quan điều tra để giải cứu anh trai mình.

Bộ phim gợi lại những năm tháng ám ảnh của nước Mỹ về những tay sát nhân khét tiếng. Ảnh: CGV



Câu chuyện của The Black Phone khiến người xem liên tưởng tới khá nhiều tới vụ án gây rúng động của tên sát nhân hàng loạt John Gacy từng khiến dư luận xôn xao những năm 70 và kẻ sát nhân cũng thích hóa trang. Cái hay của bộ phim là gợi lại những năm tháng ám ảnh của nước Mỹ về những tay sát nhân khét tiếng.



6. Watcher

Sau khi chuyển đến Bucharest, Romania vì công việc của bạn trai, Julia lo sợ cho tính mạng của mình vì một kẻ giết người hàng loạt vẫn tồn tại trong thành phố. Sau đó, một kẻ lạ mặt lạnh lùng xuất hiện theo dõi cô từng cử động từ cửa sổ căn hộ bên kia đường.

Bộ phim kinh dị có đề tài đề cập đến "kẻ theo dõi". Ảnh: watchermovie.com

Được làm theo phong cách "kẻ theo dõi", Watcher phát huy điểm mạnh khi khiến khán giả cảm nhận lúc nào nhân vật chính cũng trong trạng thái bị rình rập. Phim làm khá tốt trong việc xây dựng nhịp độ từ chậm đến dồn dập khiến người xem không khỏi hồi hộp, không biết nguy hiểm sẽ diễn ra khi nào.



5. Firestarter

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Stephen King năm 1980, Firestarter ghi lại câu chuyện về cô bé 11 tuổi Charlie - người sở hữu sức mạnh đốt cháy mọi thứ. Cha mẹ của cô là Andy và Vicky đã dạy cô những cách để hạn chế khả năng của mình nhưng khi cô lớn lên, mọi thứ khó có thể kiểm soát.

Firestarter là câu chuyện về tình thân xen lẫn yếu tố kinh dị. Ảnh: Times

Dù tiểu thuyết gốc không được biết đến nhiều nhưng Firestarter đã làm rất tốt trong việc tạo ra "làn gió mới" so với phiên bản cũ, với diễn xuất tự nhiên và tình cảm của Zac Efron và sao nhí Ryan Kiera Armstrong. Tuy nhiên, vì ra mắt cùng thời điểm với bom tấn Marvel là Doctor Strange in the Multiverse of Madness nên bộ phim không được chú ý.



4. You Won't Be Alone

Bối cảnh phim diễn ra vào những năm 1800 tại một ngôi làng nông thôn ở Macedonia nằm ở bán đảo Balkan, đông nam châu Âu. Bộ phim ghi lại chuỗi sự kiện đáng lo ngại xảy ra sau khi một cô gái trẻ Nevena bị bắt cóc bởi một nhân vật thần thoại, khát máu tên là Old Maid Maria. Khi Nevena bị Old Maid Maria biến thành một phù thủy thay đổi hình dạng, cô bắt đầu giết dân làng.

You Won't Be Alone ngoài câu chuyện kinh dị đem đến nhiều bài học nhân văn. Ảnh: IMDb

Có đề tài về phù thủy và những con quái vật kinh dị và bị ruồng bỏ, khán giả sẽ rút ra được nhiều điều khi theo dõi bộ phim này. You Won't Be Alone hứa hẹn khiến người xem nhìn cuộc sống bằng góc nhìn mới, hồn nhiên và đáng trân trọng.

3. Smile

Tiến sĩ Rose Cotter cố gắng tìm ra lý do đằng sau một chuỗi các sự cố đáng sợ và đáng lo ngại, bắt đầu xảy ra sau khi cô chứng kiến cái chết của một trong những bệnh nhân của mình. Theo đó, một thực thể siêu nhiên luôn tìm cách hãm hại những nạn nhân đáng thương, bằng cách luôn nở một nụ cười dù đội lốt bất kỳ hình dạng nào.

Smile là bộ phim kinh dị gây sốt trong thời gian qua. Ảnh: Polygon

Nhiều khán giả cho rằng, Smile có vẻ là một phim kinh dị tâm linh nhưng bản chất của phim được xây dựng từ trải nghiệm của căn bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Các nạn nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm. Vì vậy Smile mang đến yếu tố hấp dẫn đặc biệt khiến khán giả không thể bỏ qua.



2. The Texas Chainsaw Massacre

Là phần tiếp theo của bộ phim gốc năm 1974, The Texas Chainsaw Massacre là câu chuyện này xoay quanh tay sát nhân khát máu Leatherface.

The Texas Chainsaw Massacre là phim kinh dị gây ám ảnh với người xem. Ảnh: Netflix

The Texas Chainsaw Massacre phần nào khơi dậy lại sức sống của dòng phim kinh dị sát nhân cách đây vài thập kỷ, với những trường đoạn săn đuổi con mồi khiến khán giả không khỏi "thót tim". Ngoài ra, cái kết bất ngờ cũng khiến người xem mong đợi vào một phần tiếp theo bùng nổ hơn trong tương lai.



1. Nope

Hai nhân vật chính của phim là OJ và Emerald – những người thừa kế gia sản là một trang trại nuôi ngựa từ cha của mình. Người cha qua đời một cách đột ngột khi bị một vật thể lạ (nghi là từ máy bay) rơi trúng. Từ đó, các sự việc bất thường liên tiếp xảy ra.

Nope là bộ phim kinh dị thu hút khán giả. Ảnh: IMDb

Vẫn có chút gì đó rùng rợn, khó hiểu như trong Get Out hay Us, đạo diễn Jordan Peele dường như không muốn người xem tiếp cận tác phẩm này một cách dễ dàng. Ngược lại vị đạo diễn muốn khán giả cảm nhận những thông điệp xâu xa về xã hội trong Nope.