Nghệ sĩ Đại Nghĩa nhận y bát trước khi làm lễ thế phát trong khóa xuất gia gieo duyên tại chùa Huyền Không - Ảnh: M.Giải

MC Đại Nghĩa bất ngờ xuống tóc xuất gia

Đây là buổi lễ được chủ trì của Hòa thượng Pháp Tông, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Huyền Không, các khóa sinh đã phát nguyện xuất gia gieo duyên trong thời gian 10 ngày, với những sinh hoạt truyền thống như một tu sĩ thực thụ.



Trong khóa tu này, học viên sẽ được chư tôn đức Tăng, cùng quý giáo thọ thuộc hệ phái Nam tông hướng dẫn học pháp, hành thiền, tụng kinh, pháp đàm, trà đàm chia sẻ, trì bình khất thực (đối với nam)… Khóa sinh tuân thủ không sử dụng điện thoại di động, khép mình trong đời sống thiền môn.

Hình ảnh MC Đại Nghĩa xuống tóc gây bất ngờ. Ảnh: HK

Nói về phát nguyện tu tập lần này, nghệ sĩ Đại Nghĩa chia sẻ: "Tôi sẽ sống ở nơi mình nghĩ mình luôn thuộc về, và làm điều mà tôi nghĩ là lẽ ra mình đã phải làm từ rất lâu".

MC Đại Nghĩa tên thật Bùi Đại Nghĩa (sinh ngày 5 tháng 12 năm 1978 tại TP. Hồ Chí Minh) là người dẫn chương trình kiêm diễn viên sân khấu - điện ảnh và lồng tiếng. Anh được công chúng biết đến trong vai trò người dẫn chương trình nhiều chương trình truyền hình, diễn viên của nhiều bộ phim, Phật tử trường chay và là người tích cực trong các hoạt động từ thiện…

Nổi tiếng chạy show nhiều với các vai trò khác nhau cùng khối lượng công việc lớn nhưng ngoài đời MC Đại Nghĩa lại có cuộc sống rất giản dị. Anh ăn chay trường và tích cực với công tác thiện nguyện. Nam MC đã sáng lập nguồn quỹ An Vui với ba mục đích lớn là cầu An Lạc, xây nhà An Bình và giếng An Vui. Tính đến nay, đã có hơn 400 giếng nước sạch, hơn 70 ngôi nhà An Bình và 60 cây cầu An Lạc được đích thân nam diễn viên vận động thực hiện.

Nam MC đã cùng 83 khóa sinh làm lễ thế phát tại khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ 14 do chùa Huyền Không (phường Hương Hồ, TP.Huế, Thừa Thiên Huế) tổ chức. Ảnh: FBNV

Chính vì nếp sống trên và tình yêu nghề kể trên nên Đại Nghĩa rất đắt khách trong các chương trình quay TVC quảng cáo, với hình ảnh một nghệ sĩ sạch sẽ, văn minh.

Tại sao MC Đại Nghĩa xuất gia gieo duyên?

Được biết, "xuất gia" là lìa khỏi gia đình, thế tục để sống đời sống an lạc giải thoát của người tu sĩ. "Gieo duyên" vì chưa thực hiện được hoàn toàn đời sống xuất gia nên xin được kết duyên lành với chí nguyện xuất trần này.

MC Đại Nghĩa xuất gia tại chùa Huyền Không. Ảnh: FBNV

"Xuất gia gieo duyên" là gieo những hạt giống, trồng những duyên lành; xuất gia là làm quen, tập sự, trải nghiệm đời sống người tu hành. Cụ thể, khi một người có chí nguyện xuất gia, để tự lượng sức, người này phát tâm gieo duyên xuất gia tập sự một thời gian, sau đó mới chính thức xuất gia.

Trường hợp khác, đa phần những người nhận thấy đời sống xuất gia thật đẹp nhưng chưa hội đủ duyên lành để dấn thân trọn đời nên chỉ gieo duyên vài ngày hay trong một khóa tu ngắn hạn. Một số nước, xuất gia gieo duyên còn là văn hóa truyền thống của dân tộc, xứ sở.

Xuất gia gieo duyên còn có một đặc điểm quan trọng là tuy thời gian xuất gia không dài (một ngày đêm cho đến nhiều hơn) nhưng người xuất gia phải tuân thủ đúng theo các phép tắc, chuẩn mực, và cả sự tu học giống như những vị xuất gia thực thụ.

Xuất gia gieo duyên là gieo những hạt giống, trồng những duyên lành xuất gia; là làm quen, tập sự, trải nghiệm đời sống xuất gia. Ảnh: FBNV

Khi hết thời hạn, người xuất gia gieo duyên phải xả giới, trả y và trở về đời sống cư sĩ như bình thường. Nói dễ hiểu, người đủ duyên thì phát tâm xuất gia trọn đời, người chưa đủ duyên thì chỉ xuất gia trong một thời gian ngắn, gieo duyên là chính. Trong khi còn làm người xuất gia (dù gieo duyên hay trọn đời) thì bổn phận và trách nhiệm tu học của họ đều giống nhau.

Những người có duyên lành xuất gia gieo duyên đó là những người tự chọn lựa cho mình một hướng đi tươi sáng khi thực hành sự buông bỏ vật chất và tinh thần thuộc về thế gian pháp nhằm giải thoát khỏi khổ đau trong sinh tử luân hồi.

Khi hết thời hạn, người xuất gia gieo duyên phải xả giới, trả y và trở về đời sống cư sĩ như bình thường. Ảnh: FBNV

Sau khi mãn một khóa tu, họ trở về cuộc sống đời thường, tuy nhiên những hồi ức đẹp khi được gia nhập vào tăng đoàn vẫn luôn hiện hữu trong tâm, là động lực thúc đẩy cho người đó vững tin, để đạt đến chân hạnh phúc.