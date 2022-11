7 học sinh Hà Nội đạt huy chương vàng sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế

Phạm Tiến Huy Anh – học sinh lớp 8A5 Trường THCS Giảng Võ thuyết trình tại cuộc thi

Các đề tài đạt huy chương Vàng gồm: Esveratrol từ cây gắm Việt Nam có khả năng ức chế hoạt động của bệnh gút thông qua thụ thể NLRP3 của nhóm học sinh Nguyễn An Ngọc Linh (lớp 8A1, Trường THCS Đô thị Việt Hưng, quận Long Biên), Nguyễn Trần Nguyên Đan (lớp 8C, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Ngọc Minh (lớp 7A học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Đặng Minh Châu (lớp 8A4, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, quận Ba Đình), Nguyễn Duy Hưng (lớp 8A1, Trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình)

Đề tài Chế tạo và ứng dụng của máy phát điện nano ma sát tự tạo ra điện năng của nhóm học sinh Phạm Tiến Huy Anh (lớp 7A5, Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình), Nguyễn Phan Gia Đức, lớp 7A4, Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình).

Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật Quốc tế (AI JAM - International Association for the Promotion of Advanced Innovation) được tổ chức thường niên tại Hoa Kỳ, do tập đoàn AI-JAM US và Hacker Dojo bảo trợ nhằm tạo ra sân chơi trí tuệ cho những thí sinh đam mê nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới, những thí sinh xuất sắc nhất có thể chia sẻ ý tưởng của mình với các nhà lãnh đạo công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Cuộc thi năm nay được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, thu hút hơn 2500 thí sinh đến từ 14 nước tham dự, trong đó có Việt Nam.