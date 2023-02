799 tỷ đồng xây dựng trụ sở mới của Công an Thừa Thiên Huế

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 8, nhiệm kỳ 2021- 2026, vừa thống nhất thông qua nghị quyết về phương án hỗ trợ kinh phí đầu tư trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thống nhất chủ trương di chuyển trụ sở và vị trí đất đầu tư xây dựng trụ sở mới tại Kết luận số 76-KL/TU ngày 13/4/2022. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất bố trí đất tại khu đất có diện tích 15,925ha thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương để xây dựng.

Dự án trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng mức đầu tư khoảng 799 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 759 tỷ đồng. Ảnh: M.H

Hiện Bộ Công an đang tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tại vị trí mới với tổng mức đầu tư khoảng 799 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án thông qua việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà đất không tập trung do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang quản lý, sử dụng.

Dự kiến cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án gồm nguồn vốn Bộ Công an khoảng 40 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ khoảng 759 tỷ đồng.

Với việc xây dựng trụ sở mới, 14 vị trí cơ sở nhà đất do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, dử dụng được đưa ra khỏi quy hoạch đất an ninh và chuyển giao cho tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, khai thác để phát triển kinh tế - xã hội và bán đấu giá nhằm tạo nguồn kinh phí xây dựng cơ sở làm việc Công an tỉnh tại vị trí mới và các cơ sở làm việc của lực lượng công an trên địa bàn tỉnh.

Trong 14 vị trí nhà đất dự kiến chuyển giao cho tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, khai thác có 6 vị trí được đơn vị tư vấn định giá khoảng 957 tỷ đồng. Trong đó giá trị quyền sử dụng đất khoảng 841 tỷ đồng, giá trị tài sản trên đất khoảng 116 tỷ đồng.

Các vị trí được định giá gồm: Các cơ sở ở địa chỉ 31, 29, 27 Trần Cao Vân, TP.Huế có tổng diện tích 11.131m2; cơ sở số 50 Trần Cao Vân, TP.Huế diện tích 2.566m2; cơ sở số 9 Nguyễn Tri Phương, TP.Huế diện tích 3.530m2; cơ sở số 50 Trần Quang Khải, TP.Huế diện tích 2.113,2m2.