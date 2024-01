8 binh sĩ thiệt mạng trong vụ 'tấn công khủng bố' ở Syria

Ảnh minh họa: Sana

Bộ Quốc phòng Syria nêu rõ 8 binh sĩ và 1 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công trên. Chính phủ Syria cho rằng vụ tấn công do những phần tử khủng bố thực hiện.

Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công chiếc xe buýt quân sự tại sa mạc gần thành phố cổ Palmyra, sát hại ít nhất 14 binh sĩ trên xe và làm 19 người khác bị thương.

Theo SOHR, các vụ tấn công của IS tại các khu vực do chính phủ kiểm soát ở vùng sa mạc nói trên đã gia tăng kể từ đầu năm 2024. Tuần trước, IS cũng đã giết hại 9 binh sĩ và dân quân thân Chính phủ Syria trong một vụ tấn công nhằm vào các đồn quân sự ở vùng sa mạc phía Đông nước này.