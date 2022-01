8 cán bộ mua bán tài liệu bí mật ở Lạng Sơn có thể đối diện với khung hình phạt nào?

Việc mua bán tài liệu làm ảnh hưởng xấu đến công tác đào tạo cán bộ

Nêu quan điểm về vụ việc khởi tố 8 cán bộ do mua bán tài liệu bí mật ở Lạng Sơn, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hành vi mua bán câu hỏi và đáp án trong đề thi chính thức của Hội đồng trong kỳ thi Chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn bí mật Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu hoạt động đào tạo, quản lý cán bộ.

Do đó, việc xem xét xử lý các cán bộ này là cần thiết nhằm đảm bảo sự công bằng, đảm bảo hoạt động đúng đắn của Nhà nước trong công tác đào tạo, quản lý cán bộ. Về khách thể của tội mua bán tài liệu bí mật Nhà nước, là việc xâm phạm chế độ về bảo quản và bảo mật Nhà nước, xâm phạm an toàn các bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác.

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Trang Việt

Về mặt khách quan của tội mua bán tài liệu bí mật Nhà nước là hành vi dùng tiền, vật chất, lợi ích vật chất để trao đổi lấy các tài liệu đó. Chỉ cần một trong hai hành vi: mua hoặc bán là đủ cấu thành tội phạm này.

Khác với hành vi mua bán tài sản thông thường, hành vi mua bán tài liệu bí mật Nhà nước không nhất thiết phải trao tài liệu bí mật Nhà nước cho người mua mà chỉ cần nhận tiền hoặc thỏa thuận với nhau về việc nhận tiền và trao tài liệu cho người mua sao chép hoặc xem tài liệu đó. Tội phạm hoàn thành từ thời điểm người phạm tội thực hiện các hành vi nói trên.

Người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và có ý thức thực hiện hành vi đó. Động cơ tội phạm là vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Khi hành vi thỏa mãn các dấu hiệu trên thì đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Mua bán tài liệu bí mật Nhà nước theo quy định tại Điều 337 Bộ luật hình sự 2015.

Các đối tượng vi phạm có thể bị phạt tù

Luật sư Cường cho hay, người nào cố ý mua bán tài liệu bí mật Nhà nước thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 337 Bộ luật hình sự 2015.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp bí mật Nhà nước thuộc độ tối mật; lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 337 Bộ luật hình sự.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp như phạm tội có tổ chức; bí mật Nhà nước thuộc độ tuyệt mật; phạm tội 02 lần trở lên hoặc gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm theo quy định tại khoản 3 Điều 337 Bộ luật hình sự 2015.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người phạm tội còn buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Nêu quan điểm về vụ việc khởi tố 8 cán bộ do mua bán tài liệu bí mật ở Lạng Sơn, bạn đọc Quốc Hưng, ở TP.Lạng Sơn, hiện đang sinh sống ở Hà Nội cho hay, trong vụ việc này, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố các bị can về tội Mua bán tài liệu bí mật Nhà nước theo quy định tại Điều 337 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cần mở rộng điều tra, làm rõ các bị can có hành vi đưa nhận, hối lộ để thực hiện hành vi hay không.

"Việc gian dối, gian lận trong thi cử là hành động đáng lên án, vi phạm quy định pháp luật, nhất là tại buổi thi môn "Chuyên môn nghiệp vụ", kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên ở Lạng Sơn. Bởi vậy, tôi mong rằng cơ quan chức năng cần quyết liệt vào cuộc, làm rõ xử lý mạnh tay đối với những người vi phạm, nhằm đảo bảo tính công bằng cho những cán bộ học thật, thi thật", anh Hưng chia sẻ.