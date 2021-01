Á hậu Hoàng Thùy tuyên bố từ bỏ truyền hình thực tế sau “bão” chỉ trích không tôn trọng đàn chị

Thời gian qua, Á hậu Hoàng Thùy tham gia một vài chương trình truyền hình thực tế và vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận. Bên cạnh những lời động viên, ủng hộ thì người đẹp nhận về không ít lời chỉ trích và thái độ khó chịu từ khán giả. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng kêu gọi tẩy chay Hoàng Thùy.

Hoàng Thùy có quyết định khiến nhiều khán giả hoang mang.

Trước những ý kiến trái chiều, Hoàng Thùy có phản ứng gây chú ý. Cụ thể, Á hậu 1 cuộc thi Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã đăng tải thông báo liên quan đến việc cô tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Theo đó, Hoàng Thùy đã hoàn thành ghi hình cho các chương trình này nhưng đây có thể là lần cuối người đẹp gốc Thanh Hóa tham gia.

Hoàng Thùy đưa ra lý do là cô để dành nhiều thời gian, tâm sức cho dự án và vai trò mới trong tương lai. Á hậu Hoàng Thùy viết: "Xong các chương trình truyền hình thực tế. Đây có thể là lần cuối cùng mình tham gia các chương trình này để mình tập trung vào những dự án mới và vai trò mới. Cám ơn các bạn đã ủng hộ!".

Ít giờ sau, Á hậu Hoàng Thùy nhắn gửi đến người hâm mộ: "Cám ơn các bạn đã ủng hộ Thùy và đội của Thùy trong suốt thời gian qua. Sắp tới, có nhiều dự định Thùy muốn làm và phát triển, mong mọi người chờ đợi và ủng hộ. Hôm qua, đội mình đi cổ vũ, muốn nổ cái sân khấu tên Thùy và các bạn trong đội. Thùy vô cùng cảm động!".

Hoàng Thùy đang là một trong những chân dài đình đám của làng thời trang Việt.

Thông báo không tham gia các chương trình truyền hình thực tế trong tương lai của Hoàng Thùy khiến không ít khán giả hoang mang. Bởi, Hoàng Thùy đang là một trong những chân dài đình đám của làng thời trang Việt. Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm 10 năm trên sàn thời trang trong nước và quốc tế, Hoàng Thùy được nhiều nhà sản xuất và khán giả tin tưởng khi trở thành huấn luyện viên, giám khảo của các cuộc thi nhan sắc, thời trang.

Dù Hoàng Thùy đã giải thích về chuyện không tiếp tục tham gia truyền hình thực tế nhưng một bộ phận dân mạng không khỏi thắc mắc. Họ cho rằng, người đẹp đưa ra quyết định bất ngờ này bắt nguồn từ ồn ào giữa Hoàng Thùy và dàn chân dài trong tập 8 "Vietnam why not".

Cụ thể, trong tập 8 "Vietnam why not", luật chơi mà ban tổ chức đưa ra thiếu tính thống nhất, phải đổi luật chơi nhiều lần. Ngọc Châu và Hoàng Thùy nhiều lần giải thích, đòi đổi luật. Người mẫu Hương Ly, Mâu Thủy và Hoàng My không ít lần trách móc trong quá trình ghi hình.

Trên các diễn đàn giải trí, nhiều tài khoản chỉ trích người đẹp gốc Thanh Hóa thiếu tính chuyên nghiệp và không có thái độ hợp tác.

Hoàng Thùy nhận ý kiến trái chiều khi tham gia chương trình "Vietnam why not".

Hoàng Thùy có phản ứng gây tranh khi Võ Hoàng Yến góp ý tại "Đại sứ Hoàn mỹ 2020".

Cách đây không lâu, Hoàng Thùy cũng vấp phải "làn sóng" chỉ trích của cư dân mạng khi trở thành huấn luyện viên tại "Đại sứ Hoàn mỹ 2020". Trong một thử thách, siêu mẫu Võ Hoàng Yến lên tiếng nhắc nhở, góp ý nhưng Hoàng Thùy có phản ứng gay gắt, bất hợp tác. Thái độ và phát ngôn của người đẹp với đàn chị khiến dân mạng cho rằng, cô không tôn trọng Võ Hoàng Yến.

Võ Hoàng Yến - Hoàng Thùy choàng tay tình cảm trong phân đoạn cuối tập 2 gây chú ý.

Cuối tập 2, khoảnh khắc siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã chủ động đến an ủi Hoàng Thùy dù cả hai vừa xảy ra tranh cãi thu hút sự quan tâm của khán giả . Hành động choàng tay thắm thiết cũng phần nào cho thấy mối quan hệ Hoàng Thùy - Võ Hoàng Yến vẫn vô cùng tốt đẹp.