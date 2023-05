Á hậu Mâu Thủy (sinh năm 1992) là Quán quân của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013. Năm 2017, chị tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành Á hậu 2. Năm 2019, Mâu Thủy trở thành cố vấn của cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Người đẹp sinh năm 1992 từng nhiều lần có mặt trên sàn diễn quốc tế như: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week...

Ngoài sự nghiệp thăng tiến, Á hậu Mâu Thủy khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Năm 2022, chị khiến cộng đồng yêu nhan sắc ngỡ ngàng khi chia sẻ hình ảnh được bạn trai giấu mặt cầu hôn. Sau đó, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đăng tải loạt ảnh mang thai con đầu lòng dù cả hai chưa tổ chức đám cưới. Ngày 13/2/2023, Á hậu Mâu Thủy hạnh phúc chào đón bé Mun - con trai đầu lòng nặng 4,1 kg chào đời bằng phương pháp sinh thường. Hiện tại, con trai đầu lòng của Á hậu Mâu Thủy đã được hơn 3 tháng tuổi. Bé Mun thừa hưởng đôi mắt to tròn, sống mũi cao và làn da bánh mật giống mẹ.

Dù bận rộn chăm sóc con trai và chuẩn bị cho sự trở lại với công việc nhưng Á hậu Mâu Thủy vẫn dành thời gian trò chuyện cởi mở với PV Dân Việt về cuộc sống của "bà mẹ bỉm sữa" và "nửa kia" của mình.

Á hậu Mâu Thủy: "Tôi và chồng trốn con đi chơi là một cảm giác thú vị". (Ảnh: FBNV)

Á hậu Mâu Thủy: "Chồng luôn bên cạnh và ủng hộ tôi"

Sau khoảng thời gian hơn 3 tháng sinh con trai đầu lòng bé Mun, Á hậu Mâu Thủy gây bất ngờ với ngoại hình thon gọn và công bố về sự trở lại với sàn diễn thời trang. Chị nghĩ khoảng thời hơn 3 tháng để trở lại với công việc có phải là quá ngắn ngủ để dưỡng sức cho "bà mẹ bỉm sữa"?

- Tôi thấy thời gian 3 tháng không phải là quá ngắn để trở lại. Hiện tại, tôi cảm thấy sức khỏe mình khá ổn và rất nhớ công việc của mình nên sự trở lại "nhẹ nhàng" không làm tôi mất quá nhiều thời gian mà không chăm sóc con được.

Tôi sẽ cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình làm sao cho hài hòa nhất và quan trọng nhất là sức khỏe của mình nữa.

Ông xã có ủng hộ quyết định "tái xuất" showbiz của chị cũng như đã quan tâm chị thế nào trong suốt khoảng thời gian chị mang bầu, sinh con?

- Anh nhà thì luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi từ trước đến giờ. Những tháng ở cữ, anh ấy tạm gác lại công việc ở nhà chăm sóc 2 mẹ con và tới thời điểm hiện tại khi anh đi làm về, anh là chăm con hết. Cuối tuần nào gia đình tôi cũng đi đây đó trong thành phố để thư giãn. Mong Mun mau lớn cứng cáp hơn sẽ dẫn Mun đi du lịch cùng ba mẹ.

Sự thật chồng và Á hậu Mâu Thủy, ai là người chăm con khéo hơn? Cả hai đã thời gian cho nhau thế nào để hâm nóng tình cảm khi gia đình có thêm thành viên mới?

- Tôi chăm con toàn thời gian, không có thuê thêm cô chăm bé nên tôi chăm khéo hơn một chút (cười).

Những công việc về con thì tôi và anh chia sẻ với nhau để hiểu hơn. Nhiều khi chúng tôi cho con ngủ lúc 7 giờ tối là nhờ bà ngoại trông giúp con. Tôi và anh còn đi ăn riêng hoặc đi với bạn bè nữa, trốn con đi chơi cảm giác rất thú vị.

Ngoài thời gian chăm sóc con trai đầu lòng, Á hậu Mâu Thủy và ông xã cũng dành thời gian để hâm nóng tình cảm. (Ảnh: FBNV)

Có khi nào chị, ông xã và gia đình hai bên nội, ngoại xảy ra những mâu thuẫn, bất đồng trong việc chăm sóc con nhỏ?



- Chăm sóc con là vấn đề muôn thuở không thể dừng tranh luận được, nhưng mục tiêu cuối cùng tôi nghĩ vẫn là tốt cho con nên có tranh luận một chút để tìm ra nhiều cái tốt hơn thì cũng nên làm.

Á hậu Mâu Thủy muốn đảm bảo sữa cho con đủ dinh dưỡng thay vì siết cân

Vấn đề cân nặng vốn là nỗi lo của nhiều "bà mẹ bỉm sữa", trong khi bản thân hoạt động trong showbiz, chị có bị áp lực về việc vừa đảm bảo đủ sữa cho con, vừa có thể tập luyện, nhanh về dáng? Hiện tại, chỉ số cân nặng của Á hậu Mâu Thủy thế nào?

- Hiện tại, tôi cân nặng của tôi là 66kg. Khi chưa có mang thai, cân nặng của tôi là 63kg. Như vậy còn giảm 3kg nữa là tôi trở về số cân cũ của mình nhưng tôi cũng không đặt nặng vấn đề cân nặng của mình. Bởi vì tôi muốn bảo đảm sữa của mình đầy đủ dinh dưỡng cho con.

Hình ảnh Á hậu Mâu Thủy thời điểm mang thai con đầu lòng. (Ảnh: FBNV)

Vậy cách tập luyện, ăn uống hàng ngày của "mẹ bỉm sữa" Mâu Thủy có gì đặc biệt để chị nhanh chóng lấy lại vóc dáng chỉ sau khoảng thời gian 3 tháng sau sinh?

- Tôi theo chế độ cơ thể cần gì mình nạp vào chất đó thôi chứ không ăn dư. Vừa qua, tôi có đi xét nghiệm sữa mẹ thì trong sữa của tôi đủ đường, chất béo và đạm nhưng thiếu một chút sắt và canxi nên tôi ăn uống bù vào lại nên về dáng rất nhanh. Vì là sinh thường nên tôi phục hồi nhanh sau 1 tháng tôi có thể tập yoga nhẹ nhàng. Bây giờ, mỗi ngày gia đình cùng nhau đi dạo công viên nhân lúc đó tôi đi bộ nhanh thêm 1 tiếng nữa.

Gương mặt xinh đẹp và vóc dáng thon gọn của Á hậu Mâu Thủy sau khoảng thời gian 3 tháng sinh con đầu lòng. Mới đây, người đẹp tự tin đi sự kiện với trang phục thanh lịch, nữ tính không kém phần sang trọng. (Ảnh: FBNV)

Bé Mun thừa hưởng đôi mắt to tròn, sống mũi cao và làn da bánh mật giống mẹ. (Ảnh: FBNV)

Nhiều "bà mẹ bỉm sữa" vẫn luôn lo lắng về bệnh trầm cảm sau sinh, Mâu Thủy có từng trải qua hay cảm nhận sự thay đổi về cơ thể, thay đổi về tinh thần thế nào khi mang bầu, sinh con đầu lòng?

- Chuyện trầm cảm sau sinh tôi được bác sĩ tư vấn rất nhiều. 6 tuần sau sinh hoóc môn mẹ sẽ thay đổi nên dễ tủi thân bật khóc và gia đình phải bên cạnh chăm sóc, an ủi. Tôi cũng bị tình trạng như vậy, cảm giác rất hỗn độn nhưng sau 6 tuần tinh thần tôi có vẻ lạc quan hơn và sau đó tốt trở lại, điều này phải cảm ơn gia đình luôn bên cạnh tôi những lúc như vậy.

Chị có lời khuyên gì cho các "bà mẹ bỉm sữa" để vừa có thể chăm sóc con vừa nhanh chóng lấy lại vóc dáng, giữ được tinh thần thoải mái trong khoảng thời gian này?

- Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ. Nhìn em bé là chỉ muốn dành hết thời gian cho em thôi nhưng không phải vì thế mà bạn bỏ qua bản thân mình nhé! Mỗi ngày, mọi người hãy như tôi dành ra chút thời gian để chăm sóc bản thân. Vì tôi nghĩ mình đẹp lên thì cuộc sống cũng sẽ trở lên đẹp đẽ hơn.

Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Nhưng phụ nữ sẽ hạnh phúc nhất khi có cả gia đình yêu thương, thấu hiểu bên cạnh.

(Còn tiếp)