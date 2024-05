Á hậu Phương Nga - Bình An tình tứ trên thảm đỏ Cannes 2024 được khen đẹp như "công chúa - hoàng tử"

Á hậu Phương Nga - Bình An sánh đôi trên thảm đỏ Cannes 2024

Ngày thứ 11 của Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 diễn ra với buổi công chiếu tác phẩm "The Most Precious of Cargoes" của đạo diễn Michel Hazanavicius. Trong ngày diễn ra sự kiện này, vợ chồng Á hậu Phương Nga - diễn viên Bình An thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi là khách mời tham dự. Trên thảm đỏ Cannes 2024, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 diện trang phục với hai tông màu đen - trắng chủ đạo được thiết kế hở vai gợi cảm không kém phần thanh lịch. Cô sánh đôi cùng chồng - diễn viên Bình An trong bộ suit đính nơ lịch lãm.

Vợ chồng Á hậu Phương Nga - Bình An tình tứ trên thảm đỏ 2024. (Ảnh: Getty Image)



Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 diện trang phục với hai tông màu đen - trắng chủ đạo được thiết kế hở vai gợi cảm không kém phần thanh lịch. (Ảnh: FBNV)

Bộ trang phục có điểm nhấn là chi tiết xoắn nếp ở hông trên nền chất liệu mỏng nhẹ tạo cảm giác mềm mại cho Á hậu Phương Nga khi cô bước đi. (Ảnh: FBNV)

Cô sánh đôi cùng chồng - diễn viên Bình An trong bộ suit đính nơ lịch lãm. "Những kỷ niệm khó quên tại Cannes!", diễn viên Bình An chia sẻ trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)



Được biết, vợ chồng Á hậu Phương Nga - diễn viên Bình An đều diện trang phục của nhà thiết kế Việt khi sải bước trên thảm đỏ Cannes. Loạt ảnh được cặp đôi đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Nhiều người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi cho Á hậu Phương Nga - Bình An, thậm chí, khen ngợi cặp đôi đẹp như "công chúa - hoàng tử" tại thảm đỏ Cannes 2024: "Ống kính "tử thần" của Getty Image cũng không dìm được "Cậu và Mợ" tung tăng thảm đỏ"; "Công chúa và hoàng tử đây rồi!"; "Đôi bạn ngày càng nhuận sắc khi về chung một nhà vậy Phương Nga - Bình An"...

Hình ảnh Á hậu Phương Nga - diễn viên Bình An tại sự kiện LHP Cannes 2024 nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)



Á hậu Phương Nga (sinh năm 1998) tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Quốc dân. Cô là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 và là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International cùng năm, lọt Top 10 chung cuộc.

Chồng của Á hậu Phương Nga - diễn viên Bình An (sinh năm 1993) vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt phim: Cả một đời ân oán, Tình khúc bạch dương, Những cô gái trong thành phố, Chạy trốn thanh xuân, Yêu hơn cả bầu trời... Năm 2018, anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyện truyền hình tại Cánh diều vàng 2018 với vai diễn Quang (thời trẻ) và Linh trong Tình khúc bạch dương. Hiện tại, Bình An đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia phim Gara hạnh phúc.

Được biết, vợ chồng Á hậu Phương Nga tham dự LHP Cannes 2024 với tư cách khách mời của một thương hiệu. Đây cũng là lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1998 tham dự sự kiện LHP Cannes. PV Dân Việt đã liên hệ với Á hậu Phương Nga xoay quanh hành trình tham dự Cannes 2024 nhưng hiện tại chưa nhận được phản hồi từ người đẹp.