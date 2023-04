Agribank nhận giải Chất lượng Thanh toán xuất sắc năm 2022 do ngân hàng Standard Chartered trao tặng

Tham dự buổi lễ trao giải có ông Sanjay Gurjar – Giám đốc điều hành, phụ trách khu vực ASEAN ngân hàng Standard Chartered; Về phía Agribank có đại diện các đơn vị: Ban Định chế tài chính, Trung tâm Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Trung tâm Tài trợ thương mại và Trung tâm Thanh toán.

Giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2022” được Ngân hàng Standard Chartered trao tặng nhằm vinh danh và ghi nhận khách quan về chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế dựa trên tiêu chuẩn STP (Straight Through Processing) và các tiêu chuẩn chất lượng toàn diện như tốc độ xử lý giao dịch, tuân thủ quy trình, mức độ xử lý giao dịch an toàn và thông suốt. Với tỷ lệ xử lý điện thanh toán quốc tế chuẩn đạt mức cao cho thấy chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của Agribank vượt trội, hệ thống công nghệ, năng lực nghiệp vụ xuất sắc của đội ngũ cán bộ nhân viên Agribank đáp ứng nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng trên thế giới, đồng thời ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Agribank nhằm cung cấp dịch vụ thanh toán tốt nhất cho khách hàng. Đầu năm 2022, Trung tâm tài trợ thương mại Agribank đã được thành lập và đi vào hoạt động với mục tiêu sẽ thực hiện thanh toán quốc tế tập trung trên toàn hệ thống. Điều này giúp công tác quản lý rủi ro được thực hiện tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động tội phạm rửa tiền, lừa đảo ngày càng tinh vi.

Standard Chartered và Agribank duy trì mối quan hệ đại lý tốt đẹp từ năm 1996 đến nay. Sau gần 30 năm liên tục hợp tác, hiện nay có 16 chi nhánh thuộc tập đoàn Standard Chartered tại 16 quốc gia duy trì quan hệ đại lý với Agribank. Standard Chartered đã và đang cung cấp cho Agribank nhiều sản phẩm, dịch vụ hiệu quả như dịch vụ tài khoản, dịch vụ tài trợ thương mại với hạn mức lớn và các sản phẩm thanh toán quốc tế,... Trong khuôn khổ lễ trao giải, hai bên cũng chia sẻ về các sản phẩm, dịch vụ đang hợp tác giữa hai ngân hàng trong đó Standard Chartered đề nghị Agribank tiếp tục hỗ trợ tăng cường sử dụng dịch vụ UPAS L/C.

Nhờ sự đổi mới và phát triển về dịch vụ công nghệ, Agribank luôn đạt tỷ lệ điện STP cao từ 97% trở lên và liên tục nhận được các giải thưởng lớn từ các Ngân hàng đại lý lớn trên thế giới như: Standard Chartered Bank, The Bank of New York Mellon, Wells Fargo Bank, JP Morgan Chase trong nhiều năm trở lại đây. Việc Agribank nhận được giải thưởng từ Standard Chartered lần này lại một lần nữa khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ thanh toán của Agribank trên thị trường quốc tế, đồng thời đây là động lực để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, tích cực tìm kiếm các giải pháp nhằm cải thiện và thúc đẩy lượng giao dịch thanh toán thương mại hai chiều.