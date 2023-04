Lộ diện chủ nhân của sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng “Trao gửi niềm tin - Hành trình gắn kết” của Agribank

Với sự chứng kiến công khai, minh bạch của Hội đồng giám sát quay số mở thưởng của Agribank cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện các đơn vị chuyên môn tại Trụ sở chính, đại diện các chi nhánh Agribank tại Hải Phòng và đại diện khách hàng.



Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Trao gửi niềm tin - Hành trình gắn kết” diễn ra từ ngày 01/3/2023 đến hết ngày 31/5/2023 và kết thúc sớm vào ngày 27/3/2023 (Chương trình kết thúc sớm hơn do hết mã dự thưởng). Tổng số lượng giải thưởng của chương trình là 39.166 giải thưởng, tổng giá trị lên tới 23,5 tỷ đồng.

Agribank xác định được khách hàng trúng thưởng Giải đặc biệt của chương trình Tiết kiệm dự thưởng "Trao gửi niềm tin - Hành trình gắn kết"

Tại buổi lễ quay số, chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Trao gửi niềm tin - Hành trình gắn kết” đã xác định được chủ nhân may mắn duy nhất, trúng thưởng Giải đặc biệt 01 sổ tiết kiệm trị giá 01 tỷ đồng là khách hàng có mã số trúng thưởng 0519635 gửi tiết kiệm tại Agribank chi nhánh Sóc Trăng. Đây cũng là khách hàng đã trúng Giải may mắn của chương trình khi mã dự thưởng của khách hàng có hai số cuối cùng là “35” trùng với dịp kỷ niệm 35 năm thành lập của Agribank.

Cũng tại buổi quay số, Agribank đã xác định được 15 khách hàng trúng giải Nhất, 150 khách hàng trúng giải Nhì, 9.000 khách hàng trúng giải Ba. 30.000 khách hàng trúng giải May mắn nhận tiền mặt khi mã dự thưởng của khách hàng có hai số cuối cùng là “35” trùng với ngày kỷ niệm 35 năm thành lập của Agribank.

Kết quả trúng thưởng Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Trao gửi niềm tin - Hành trình gắn kết”

Agribank sẽ công bố kết quả trúng thưởng chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Trao gửi niềm tin - Hành trình gắn kết” công khai tại tất cả điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc, trên website: www.agribank.com.vn, và trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thông báo bằng cách gửi tin nhắn tới khách hàng trúng thưởng.

Trong nhiều năm qua, chương trình Tiết kiệm dự thưởng là một chương trình uy tín được Agribank thường xuyên tổ chức với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, giá trị, minh bạch, dễ tham gia dễ trúng thưởng, được đông đảo khách hàng trên cả nước tin tưởng tham gia. Thông qua chương trình, Agribank đã mang may mắn đến rất nhiều khách hàng với các giải thưởng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Năm 2022, Agribank đã trao thưởng 3 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 01 tỷ đồng cho 3 khách hàng may mắn gửi tiền tiết kiệm. Nối dài may mắn các chương trình tiết kiệm dự thưởng từ năm 2022, được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng tham gia gửi tiền tại Agribank, chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Trao gửi niềm tin - Hành trình gắn kết” đã kết thúc sớm do hết mã dự thưởng, chỉ trong thời gian ngắn gần 1 tháng chương trình.

Cũng trong tháng mừng sinh nhật Agribank 35 năm tuổi, Agribank đã triển khai đa dạng các chương trình khuyến mại khác mang đến hàng vạn may mắn cho khách hàng từ sản phẩm tiền gửi, thẻ, thanh toán tiêu dùng ...

Thông tin chi tiết về kết quả, Quý khách vui lòng xem tại đây hoặc liên hệ chi nhánh và phòng giao dịch gần nhất của Agribank trên toàn quốc. Hotline: 1900558818 – 02432053205.