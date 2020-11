Ai đặt lệnh bán 1,2 triệu cổ phiếu PVM giá sàn của doanh nghiệp sở hữu nhiều "đất vàng" vào "phút 89"?

Trên thị trường UpCom trong phiên giao dịch ngày 5/11, cổ phiếu PVM của CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMachino) trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của nhà đầu tư bởi những biến động mạnh trong phút giao dịch cuối phiên.

Giao dịch bất ngờ của 1,2 triệu cổ phiếu PVM

Cụ thể, tại thời điểm 14h59 phút 57 giây, tức là khi chỉ còn 3 giây nữa là hết giờ giao dịch sàn UpCom, khi cổ phiếu PVM đang dư mua trần giá 14.600 đồng/cp, xuất hiện lệnh bán hơn 1,2 triệu cổ phiếu giá sàn 10.800 đồng/cp.

Kết quả, chốt phiên PVM dư bán giá sàn 2.900 cp. Theo đó, giá trung bình phiên giao dịch giảm xuống còn 11.100 đồng/cp (tương ứng giảm 12,61%) - đây sẽ là mức giá tham chiếu cho phiên giao dịch ngày 6/11. Tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên này của PVM là hơn 1,28 triệu đơn vị.

Nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi, ai là người thực hiện bán ra 1,2 triệu cp PVM tại thời điểm cuối phiên với mức giá sàn. Bởi người bán hoàn toàn có thể thực hiện lệnh giao dịch sớm hơn và có mức giá cao hơn khi PVM dư mua giá trần? Như vậy, mục đích của lệnh bán này là gì?

Giao dịch bất ngờ của 1,2 triệu cổ phiếu PVM (Nguồn: Cafef)

Kể từ đầu năm đến nay, thị giá của PVM biến động mạnh, từ mức giá 16.900 đồng/cp vào tháng 1/2020, giảm xuống mức thấp nhất 8.500 đồng/cp (29/5), sau đó thị giá của cổ phiếu này tiếp tục lội ngược dòng và tăng 15.600 đồng/cp (9/10). Đến nay, thị giá của PVM "bốc hơi" khoảng 20% so với đầu năm.

PVMachino có vốn điều lệ 386 tỷ đồng, Nhà nước nắm giữ 51,6% do Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) làm đại diện. 2 cổ đông khác là Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ 17,08% và SHS 10,61%.



Hai năm nay, câu chuyện thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMachino) được nhà đầu tư quan tâm, nhưng mãi không rõ lộ trình. Gần đây, trên thị trường có thông tin đồn đoán rằng, PVPower đang xin chấp thuận chủ trương thoái vốn tại PVMachino.

Được biết, PVMachino hiện đang quản lý và sử dụng nhiều bất động sản có giá trị. Trong đó nổi bật là 1.827,69 m2 đất tại số 8 Tràng Thi (Hoàn Kiếm, Hà Nội), được ghi nhận lợi thế vị trí địa lý khi cổ phần hóa là 28,5 tỷ và sẽ bù trừ với tiền thuê đất hàng năm phải trả cho nhà nước.

Lô đất 23.600 m2 tại đường Đào Cam Mộc, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội hiện đang cho thuê trong thời gian chờ đợi triển khai dự án bất động sản với đối tác. PVM còn liên doanh với Công ty Bách Hóa Hà Nội để khai thác lô đất số 7 Đinh Tiên Hoàng (tòa nhà Hàm Cá Mập ở Bờ Hồ).

Ngoài ra, PVMachino còn sở hữu 10% vốn góp tại Dự án "Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp - KĐT Nam An Khánh" thuộc lô HH3 của dự án Nam An Khánh, huyện Hoài Đức sau khi đối trừ công nợ với CTCP xây lắp dầu khí IMICO với giá trị định giá 81,7 tỷ. Cổ đông lớn nhất tại dự án là PVCombank chiếm tỷ lệ 50%. Giá trị thị trường ước tính của các bất động sản lên tới vài nghìn tỷ đồng, trong khi giá trị sổ sách hiện chỉ là 134 tỷ đồng.

Theo cập nhật tại Báo cáo thường niên năm 2019 phát hành tháng 3 vừa qua, dự án nhà đất số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội thuê của Nhà nước, hợp đồng thuê đã hết hạn từ tháng 10/2016. Năm 2020, công ty dự kiến sửa chữa một phần tòa nhà mặt đường và chuyển văn phòng làm việc về đây, đồng thời dự kiến ký hợp đồng thuê mới trong quý II.

Dự án tại Đông Anh, Hà Nội hiện đang dừng triển khai, dừng hợp tác đầu tư với đối tác và tiếp tục cho thuê kho dài hạn, công ty đang nghiên cứu phương án khai thác mới.

Dự án nhà, đất tại Khương Đình, Thanh Xuân đã có quyết định đầu tư xây dựng nhà quy mô nhỏ phục vụ cho thuê.

Hợp tác kinh doanh tại số 7 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm vẫn đang được quản lý sử dụng hiệu quả.

Cổ tức hàng năm hơn 80 tỷ, lợi nhuận vẫn khiêm tốn

Cách đây 25 năm, khi còn là doanh nghiệp nhà nước, công ty PVMachino nắm 30% trong liên doanh với các đối tác Nhật Bản: Nippon Seiki, Showa, FCC chuyên sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy.

Sau khi cổ phần hóa, PVMachino chỉ còn nắm 10% vốn tại Công ty TNHH FCC Việt Nam, 10% của Công ty TNHH Vietnam Nippon Seiki và 8,45% Công ty TNHH Phụ tùng xe máy, ô tô SHOWA Việt Nam.

3 liên doanh này sản xuất phụ tùng ô tô xe máy cung cấp cho các công ty Nhật tại Việt Nam và xuất khẩu, mỗi năm chia cổ tức cho PVMachino khoảng 80 - 100 tỷ đồng.

Cổ tức hàng năm hơn 80 tỷ, lợi nhuận của PVMachino vẫn khiêm tốn



Báo cáo tài chính của PVMachino các năm qua cho thấy, năm 2016 PVM thu được hơn 100 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận được chia, năm 2017 là gần 84 tỷ đồng và năm 2018 là hơn 80 tỷ đồng. Năm 2019 PVM thu được 81,3 tỷ đồng tiền cổ tức và lợi nhuận được chia.



Điều đáng nói, lợi tức nhận được từ 3 liên doanh đạt trên 80 tỷ đồng mỗi năm trong khi lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ PVMachino năm 2019 chỉ đạt 41 tỷ đồng, năm 2018 là 34 tỷ đồng, năm 2017 là 28 tỷ đồng.

Tình trạng này dẫn đến không ít cổ đông có ý kiến gay gắt về việc Công ty phải tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 vừa công bố cho thấy, lợi nhuận hợp nhất tăng hơn 4 tỷ đồng, tương ứng 39,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, đồng thời chi phí của quý III/2020 của doanh nghiệp giảm.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp lãi trước thuế gần 36,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 13%, ngược lại lợi nhuận khác tăng từ 6,9 tỷ lên 11,3 tỷ đồng (tăng do khoản mục thu nhập từ hỗ trợ bán ô tô).

Tại thời điểm cuối tháng 9/2020, PVM còn gần 238 tỷ đồng nợ xấu, trong đó giá trị có khả năng thu hồi là hơn 221 tỷ đồng.