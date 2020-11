Dự án chung cư Nam An: Khách hàng khiếu nại, Công ty Siêu Thành đổ cho Phó Giám đốc là... "giả mạo" (?)

Ngày 31/10, Công ty TNHH Siêu Thành (gọi tắt Công ty Siêu Thành) - chủ đầu tư Dự án chung cư Nam An - thông báo: "Ngăn chặn hành vi lừa đảo". Theo đó, Công ty Siêu Thành cho rằng, bà Trần Thị Thùy Trang đã mạo danh Phó Giám đốc để giao dịch mua bán căn hộ, tại dự án trên.

Thông báo ghi rõ: "Vừa qua, Công ty đã tiếp nhận một số khiếu nại từ khách hàng, đã bị bà Trần Thị Thùy Trang mạo danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành để đi giao dịch mua bán căn hộ và shop house tại dự án Chung cư Nam An. Việc mua bán bằng những hình thức như sau: giả mạo con dấu, giả mạo phiếu thu, giả mạo hợp đồng mua bán của công ty để đi lừa đảo giao dịch mua bán thu tiền căn hộ và shophouse với một số khách hàng".

Khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An tập trung tại hiện trường dự án để phản đối chủ đầu tư. (Ảnh: Quang Phương)

Trong thông báo, bà Võ Thị Phượng - Giám đốc Công ty Siêu Thành - cho biết: "Hiện tại công ty đang gửi đơn tố cáo bà Trần Thị Thùy Trang đến các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Bên cạnh đó Công ty TNHH Siêu Thành cũng thông báo đến toàn thể khách hàng được biết thông tin, để tránh trường hợp bà Trần Thị Thùy Trang mạo danh công ty đến giao dịch mua bán chuyển nhượng...".

Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với bà Trang để nghe ý kiến phản hồi từ bà xoay quanh vấn đề trên nhưng điện thoại chỉ đổ chuông liên hồi, nhắn tin không nhận được phản hồi.

Trong khi đó, số điện thoại liên lạc của Công ty Siêu Thành khi liên lạc chỉ nghe thông báo: "Số điện thoại hiện không liên lạc được".

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 4/10, Dân Việt có đăng bài "Vụ mua căn hộ chung cư Nam An: Khách hàng tiếp tục đòi quyền lợi". Bài báo phản ánh: Anh Nguyễn Tiến Dương (ngụ Hóc Môn, TP.HCM), trong tháng 7/2020 đã ký hợp đồng mua bán 1 căn hộ và 1 shophouse tại dự án trên. Hợp đồng do bà Trần Thị Thùy Trang - Phó Giám đốc Công ty Siêu Thành ký. Căn hộ có giá bán hơn 1,7 tỷ đồng và shophouse giá hơn 1,9 tỷ đồng.

Tính đến tháng 7/2020 anh Dương đã nộp cho công ty Siêu Thành hơn 3,4 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, phát hiện dự án có nhiều lùm xùm và vướng mắc về pháp lý, anh Dương đề nghị hủy hợp đồng và trả lại tiền, nhưng công ty luôn né tránh...

Sau khi biết thông báo trên, anh Nguyễn Tiến Dương bức xúc: "Tiền thì chúng tôi đã đóng, nhà thì không biết bao giờ mới được giao, đòi lại tiền thì không được. Nếu để thông tin chủ đầu tư mập mờ như hiện nay, thì nguy cơ phát sinh hành vi lừa đảo, tranh chấp kéo dài là rất cao".

Vấn đề đặt ra, khi nhiều khách hàng bị "sa lầy" sau khi đóng tiền tỷ, chủ đầu tư dự án là Công ty Siêu Thành mới cảnh báo Phó Giám đốc của Công ty là ... "đồ giả" ? Trong khi, tài liệu PV có được, tại không ít văn bản giao dịch với khách hàng, do Công ty Siêu Thành ban hành, Phó Giám đốc Trần Thị Thùy Trang ký tên, đóng dấu hẳn hoi.

Như vậy, Công ty Siêu Thành không thể phủi trách nhiệm trước thiệt hại rất lớn của khách hàng, qua việc đổ vấy trách nhiệm cho riêng cá nhân Phó Giám đốc Trần Thị Thùy Trang là... "đồ giả".

Liên quan đến vấn đề mua bán căn hộ tại dự án chung cư Nam An nói trên, báo điện tử Dân Việt đã có nhiều bài viết phản ánh về việc chậm bàn giao căn hộ, chủ đầu tư né tránh, không gặp khách hàng, các văn phòng của công ty đóng cửa, ngừng hoạt động…

Được biết, dự án chung cư Nam An có tổng diện tích khu đất: 7.082,4 m2, quy mô khoảng 496 căn hộ chung cư do do Công ty Siêu Thành làm chủ đầu tư.

Dự án được cấp phép xây dựng và thi công từ năm 2017. Chủ đầu tư cam kết với khách hàng trong quý I/2019 sẽ bàn giao căn hộ cho người mua. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng công trình xảy ra nhiều sai phạm. Do sai phạm nên công trình bị tạm ngưng thi công và Công ty Siêu Thành đã bị UBND TP.HCM phạt hành chính 275 triệu đồng. Sở Xây Dựng TP.HCM cũng yêu cầu Siêu Thành phải tiến hành các thủ tục để xin điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định.

Từ tháng 7, hàng trăm khách hàng mua căn hộ đã tập trung đến văn phòng làm việc của chủ đầu tư tại quận 7, tại hiện trường công trình để phản đối việc Siêu Thành chậm bàn giao căn hộ, yêu cầu chủ đầu tư ra mặt, nhưng chủ đầu tư vẫn "bặt vô âm tín" cho đến nay.

Trong một diễn biến khác của vụ việc: Ngày 26/8, Sở Xây Dựng TP.HCM đã ký phụ lục Giấy phép xây dựng đính kèm với giấy phép xây dựng 2018 đã cấp cho Công ty Siêu Thành, chấp thuận cho dự án chung cư Nam An được phép xây dựng trở lại.