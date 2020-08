Thầy Võ Trường Toản mất năm Nhâm Tý (1792). Nghe tin cụ mất, Nguyễn Ánh (vua Gia Long sau này) cảm mến, tiếc thương, đã ban tước hiệu “Gia Định xử sĩ Sùng Đức Võ tiên sinh”. Thi hài ông được an táng tại làng Hòa Hưng (Gia Định), nay thuộc quận 10 TP. HCM. Đến năm 1867, di hài ông lại được rước về an táng ở vùng đất Bến Tre ngày nay. Với những đóng góp to lớn cho giáo dục miền Nam, thầy Võ Trường Toản được xem là “Vạn thế sư biểu” - người thầy muôn đời của nền giáo dục Nam Bộ. Tên tuổi ông được đặt cho nhiều ngôi trường, đường phố trên khắp cả nước.