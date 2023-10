Ai là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân The New Mentor 2023?

Ít giờ nữa, đêm chung kết The New Mentor 2023 sẽ diễn ra tại TP.HCM với những màn so kè của top 9 chung cuộc. Trước thềm chung kết, khán giả liên tục đưa ra những đánh giá cho từng thí sinh và dự đoán về ứng cử viên sáng giá giành được ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Mai Ngô

Mai Ngô là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị Quán quân The New Mentor 2023. (Ảnh: FBNV)

Theo dự đoán của đa số khán giả, Mai Ngô (team Thanh Hằng) là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị Quán quân The New Mentor 2023. Với hơn chục năm kinh nghiệm hoạt động trong làng thời trang, từng làm huấn luyện viên của một cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới, Mai Ngô thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng ngay từ những ngày đầu.

Qua 9 tập The New Mentor 2023, học trò Thanh Hằng gây ấn tượng bởi kỹ năng trình diễn, huấn luyện qua từng thử thách. Điểm yếu của Mai Ngô tại cuộc thi này là kỹ năng thuyết trình, phản biện và chưa nhanh nhạy trong cách xử lý tình huống. Cụ thể, trong chương trình, huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà từng nhận xét về Mai Ngô: "Mỗi lần Mai Ngô bị đưa vào những tình thế khó, bạn không xử lý một cách có bản lĩnh như những gì tôi mong đợi!".

Mai Ngô cần cải thiện kỹ năng thuyết trình và phản biện. (Ảnh: FBNV)

Khán giả mong đợi, tại đêm chung kết The New Mentor 2023, Mai Ngô có thể cải thiện được điểm yếu để giành được chiến thắng. Trước khi đến với chương trình, Mai Ngô từng giành được nhiều thành tích đáng nể như: Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016, Á hậu 4 Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022…

Nguyễn Đình Như Vân

Ngay khi vừa công bố danh sách thí sinh đăng ký tham gia The New Mentor 2023, Nguyễn Đình Như Vân (team Hồ Ngọc Hà) lập tức thu hút sự chú ý từ công chúng. Cô được biết đến là một người mẫu kỳ cựu, sở hữu sắc vóc gợi cảm, chiều cao 1,74m cùng làn da nâu khỏe khoắn.

Nguyễn Đình Như Vân là "gà chiến" của team Hồ Ngọc Hà tại The New Mentor 2023. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, Như Vân sở hữu kinh nghiệm dày dặn trên các sàn diễn thời trang và từng là huấn luyện viên catwalk cho nhiều người đẹp. "Gà chiến" đội Hồ Ngọc Hà từng huấn luyện cho các thí sinh tham gia các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam…

Tại The New Mentor 2023, Như Vân từng khiến Hồ Ngọc Hà "mệt mỏi" vì trình bày dài dòng trong quá trình thực hiện thử thách. Sau khi nghe huấn luyện viên nhắc nhở, chân dài lập tức sửa đổi, tập trung hướng dẫn các thành viên hoàn thành thử thách. Ở những tập sau, Như Vân giữ vững phong độ, giúp đội của "Nữ hoàng giải trí" giành chiến thắng.

Người mẫu Như Vân là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất của The New Mentor 2023. (Ảnh: FBNV)

Đỗ Hương Giang

Ở những tập đầu tiên của The New Mentor 2023, Đỗ Hương Giang (team Hương Giang) khá an toàn, chưa tạo được nhiều dấu ấn. Đến tập 7, cô có sự bứt phá với phần trả lời câu hỏi bằng song ngữ, thuyết phục ban giám khảo. Ở chặng đường cuối, Đỗ Hương Giang càng "tăng tốc", chứng minh được bản lĩnh và khả năng huấn luyện.

Hương Giang nhận được nhiều lời khen về tư duy nhạy bén, khả năng ứng biến linh hoạt. (Ảnh: FBNV)

Theo dõi The New Mentor 2023, khán giả nhận xét Đỗ Hương Giang là một cô gái thông minh, có kỹ năng trình diễn và thuyết trình tốt. Tuy nhiên, cô lại có cá tính khá mạnh, nếu không biết tiết chế, sẽ gặp nhiều bất lợi. Bên cạnh đó, Đỗ Hương Giang cần trau dồi thêm kỹ năng catwalk.

Được biết, trước khi tham gia chương trình, Đỗ Hương Giang là người mẫu tự do, hoạt động song song tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Năm 2019, học trò của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 từng tham gia một số chương trình truyền hình thực tế về người mẫu nhưng chưa đạt được thành tích nổi bật.

Hương Giang là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại The New Mentor 2023. (Ảnh: FBNV)

Lê Thu Trang

Là thành viên duy nhất của đội huấn luyện viên Lan Khuê bước vào đêm chung kết, Lê Thu Trang phải đối mặt với không ít áp lực. Thu Trang sở hữu chiều cao 1,75, cùng ba vòng quyến rũ.

Khán giả kỳ vọng Lê Thu Trang sẽ bứt phá trong đêm chung kết The New Mentor 2023. (Ảnh: FBNV)

Trước khi đến với The New Mentor 2023, Thu Trang từng có nhiều kinh nghiệm chinh chiến các cuộc thi sắc đẹp, huấn luyện nhiều thí sinh. Tuy nhiên tại chương trình, sự thể hiện của cô chưa thực sự ấn tượng. Khán giả kỳ vọng, "gà chiến" team Lan Khuê sẽ bứt phá trong đêm chung kết.

Lâm Châu

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại The New Mentor 2023, Lâm Châu được đánh giá cao về hình thể và sự biến hóa đa dạng. Học trò Hồ Ngọc Hà gây ấn tượng bởi sự tự tin, ứng biến nhanh nhạy, tiếng Anh và kỹ năng thuyết trình tốt. Lâm Châu là thí sinh duy nhất trong đội được Hồ Ngọc Hà đưa vào phòng loại, trao cơ hội loại thí sinh đội khác.

Lâm Châu vấp phải chỉ trích sau tập 9 The New Mentor 2023. (Ảnh: The New Mentor)

Xuyên suốt cuộc thi, Lâm Châu nhiều lần vấp phải ý kiến trái chiều vì thái độ không tốt với đàn chị. Dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng cư dân mạng vẫn lập hội nhóm tẩy chay cô nàng. Có thể nói, đây là bất lợi của Lâm Châu trước thềm chung kết.

Vũ Thúy Quỳnh (trái), Trà My (giữa), Kim Phương (phải). (Ảnh: FBNV)

Kim Phương (team Thanh Hằng), Trà My và Vũ Thúy Quỳnh (team Hương Giang) là ba thí sinh sở hữu nhiều lợi thế về hình thể và kỹ năng trình diễn. Tuy nhiên, tại The New Mentor 2023, ba thí sinh này khá nhạt nhòa. Họ chưa để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Khán giả vẫn đang chờ đợi sự bứt phá của Kim Phương, Trà My, Vũ Thúy Quỳnh tại đêm thi quan trọng nhất.

Bùi Lý Thiên Hương có cơ hội trở lại đường đua The New Mentor 2023 nhờ bình chọn của khán giả. (Ảnh: FBNV)

Bùi Lý Thiên Hương là thí sinh cuối cùng được gọi tên bước vào chung kết The New Mentor 2023 nhờ lượt bình chọn của khán giả. Đáng chú ý, Bùi Lý Thiên Hương bị loại ở tập 2 nên việc cô quay trở lại đêm chung kết khiến không ít người nghi ngờ về khả năng. Họ cho rằng, Bùi Lý Thiên Hương chưa đủ kỹ năng để tranh tài cùng 8 thí sinh còn lại.