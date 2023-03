Tom Cruise đã bỏ lỡ Giải Oscar lần thứ 95 trong tuần qua dù bộ phim "Top Gun" mới nhất mà anh đóng vai chính được đề cử cho giải thưởng "Phim hay nhất".

Tuy nhiên, sau đó, bộ phim "Top Gun: Maverick" đã thua "Everything Everywhere All At Once" ở hạng mục này.

Dù được đề cử tới 5 giải thưởng khác nhau, "Top Gun: Maverick" chỉ ra về với giải thưởng cho phần âm thanh hay nhất. Sau lễ trao giải Oscar, có nhiều tin đồn xoay quanh lý do Tom Cruise không tham dự buổi lễ quan trọng nhất của ngành điện ảnh Mỹ trong năm.

Hé lộ lý do Tom Cruise vắng mặt tại Oscar 2023

Tom Cruise đã dự lễ sinh nhật của Michael Caine vào đêm trao giải Oscar 2023. (Ảnh: IT).

Có thông tin cho biết, nam diễn viên đang bận quay phần tiếp theo của bộ phim "Mission Impossible". Bên cạnh đó, Daily Mail đưa ra giả thuyết rằng, Tom Cruise vắng mặt vì sợ đụng mặt vợ cũ Nicole Kidman.

Tuy nhiên, theo một số thông tin mới nhất, Tom Cruise đã bỏ lỡ giải Oscar để tham dự sinh nhật lần thứ 90 của nam diễn viên nổi tiếng Michael Caine.

Theo CNN, dựa vào một số hình ảnh được công bố trên Instagram, Tom Cruise chụp ảnh cùng với Caine, người tổ chức sinh nhật của mình tại The River Cafe ở Hammersmith, Tây London.

Tom Cruise và Michael Caine có mối quan hệ thân thiết từ lâu. (Ảnh: IT).

Cả hai đã làm việc cùng nhau vào đầu những năm 2000, trong bộ phim "Austin Powers in Goldmember". Trong phim, Caine đóng vai Nigel Powers trong khi Tom Cruise đóng vai chính Austin Powers.

Mặc dù vậy, theo CNN, mối quan hệ của hai người đã có từ hàng thập kỷ trước. Trong một bức ảnh từ năm 1983, Caine cùng với vợ là Shakira được thấy cùng với Cruise và Rebecca De Mornay tại buổi chiếu phim Educating Rita và trò chuyện thân mật.

Tom Cruise là diễn viên, nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh sinh ngày 3/7/1962 tại Syracuse, New York. Gia đình anh chuyển đến Ottawa, Canada khi anh còn nhỏ và sau đó định cư ở Cincinnati, Ohio. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1981 với bộ phim "Endless Love".

Sau đó, anh đóng vai chính trong các bộ phim "Top Gun", "The Color of Money", "Rain Man", "A Few Good Men", "Jerry Maguire" và "Mission: Impossible" series. Anh đã nhận được nhiều đề cử giải thưởng và giành được nhiều giải thưởng cho những vai diễn xuất sắc của mình. Tom Cruise đã tham gia khoảng hơn 40 bộ phim tính đến thời điểm hiện tại.

Tom Cruise cũng là một nhà sản xuất phim nổi tiếng với việc sản xuất các bộ phim như "The Others", "Mission: Impossible" series và "Edge of Tomorrow". Anh cũng đã từng làm việc với nhiều đạo diễn và nhà sản xuất phim nổi tiếng.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất và sản xuất phim, Tom Cruise cũng là một nhà từ thiện. Anh đã đóng góp cho nhiều tổ chức từ thiện và hoạt động hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân của thảm họa tự nhiên và chiến tranh. Tài tử 60 tuổi là một trong những diễn viên và nhà sản xuất phim nổi tiếng nhất trên thế giới và đã có một sự nghiệp rực rỡ trong lĩnh vực giải trí.