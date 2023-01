Âm nhạc Hàn Quốc chuyển mình, hứa hẹn phát triển như vũ bão sau năm 2022

Năm 2022, các quyết định về âm nhạc và kinh doanh của một số ban nhạc, công ty quản lý có tác động mạnh mẽ đến âm nhạc Hàn Quốc trong tương lai.

Sự chuyển dịch của ban nhạc BTS

Khi BTS thông báo vào tháng 6/2022 rằng, họ sẽ tạm dừng các hoạt động nhóm một thời gian, nhiều câu hỏi từ phía dư luận về tương lai của ban nhạc này. Ban đầu, nhiều người cho rằng, ban nhạc sẽ tạm dừng hoàn toàn. Nhưng thực tế, họ chỉ thay đổi theo một hướng khác, các thành viên theo đuổi các hoạt động kinh doanh solo và bắt đầu nhập ngũ bắt buộc trong quân đội Hàn Quốc.

Jin đã nhập ngũ. (Ảnh: IT).

Cùng với một loạt các hoạt động, bao gồm tổ chức một buổi hòa nhạc đón hàng chục nghìn người theo dõi vào tháng 10, J-Hope trở thành thành viên đầu tiên phát hành album solo của mình mang tên "Jack in the Box" vào tháng 7, tiếp theo là bản phát hành tháng 12 của RM có tên "Indigo". Jin trở thành thành viên đầu tiên của BTS nhập ngũ vào ngày 13/12. Trước đó, anh phát hành đĩa đơn "The Astronaut" vào tháng 10.

Sự trở lại của BlackPink

Gần hai năm kể từ album gần nhất có tên "The Album" vào tháng 10/2020, bộ tứ đã trở lại vào tháng 9 với album "Born Pink". Họ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lớn nhất từ trước đến nay của một nhóm nhạc nữ K-pop, vẫn đang diễn ra cho đến hết mùa hè năm 2023. Cú đột phá lớn nhất của BlackPink đó là đồng thời đứng đầu các bảng xếp hạng ở Mỹ và Vương quốc Anh, điều mà chưa nhóm nhạc nữ nào làm được kể từ thành tích tương tự của Destiny's Child năm 2001.

BlackPink khởi động lại hoạt động âm nhạc. (Ảnh: IT).

Các thành viên cũng tiếp tục được công nhận là những người nổi tiếng có ảnh hưởng, đại diện cho một số hãng thời trang lớn nhất thế giới. Lấn sân sang điện ảnh cũng nằm trong tầm ngắm của Blackpink vào năm 2022, với việc Jisoo đóng vai chính trong bộ phim cổ trang "Snowdrop" của Disney Plus và Jennie tham gia loạt phim sắp tới của HBO có sự tham gia của nam ca sĩ Weeknd mang tên "The Idol".

Công ty quản lý Hybe tiếp tục thống trị

Là một công ty tương đối mới, Hybe (sinh ra từ Big Hit Entertainment, nay là Big Hit Music) nhanh chóng trở thành công ty giải trí có giá trị cao nhất ở Hàn Quốc. Công ty này quản lý một loạt các tên tuổi lớn như BTS, Seventeen, TXT, Enhypen, Le Sserafim và NewJeans.

Hybe cũng tìm cách phát triển thêm các cổ phần có trụ sở tại Mỹ và đã dành phần lớn thời gian trong năm 2022 để đầu tư vào việc phát triển Hybe America.

Nhiều ban nhạc nữ mới trỗi dậy

Không thể phủ nhận năm 2022 là một năm thành công của các kiều nữ K-pop. Đáng chú ý, đó là những nhóm mới hơn đã ra mắt trong hai năm qua như IVE, Le Sserafim, NewJeans và Aespa - những người cung cấp một số bản "hit" K-pop lớn nhất của năm nay.

2NE1 hội ngộ tại Coachella

2NE1 tái hợp trong năm 2022. (Ảnh: IT).

Đối với những người hâm mộ theo dõi K-pop, không có khoảnh khắc nào phấn khích hơn khi 2NE1, ban nhạc nữ hoạt động từ năm 2009 - 2016 tái hợp tại Coachella trong buổi biểu diễn solo của CL. Đây là lần đầu tiên cả bốn thành viên của nhóm biểu diễn công khai kể từ năm 2015. Đêm nhạc thể hiện sức mạnh đoàn kết và sự lôi cuốn của họ với màn trình diễn lịch sử bản "hit" năm 2011 của nhóm là "I Am the Best".

Các nhóm nhạc nữ tái khởi động

Mặc dù 2NE1 đã tái hợp trong một buổi biểu diễn duy nhất nhưng người hâm mộ vẫn nuôi hy vọng về các dự án âm nhạc mới của họ trong tương lai. Bên cạnh đó, một số đồng nghiệp cùng thế hệ của 2NE1 cũng đã trở lại vào năm 2022 sau vài năm vắng bóng, mang theo các album và bản "hit" mới.

Girls' Generation và Kara từng tái hợp để phát hành album kỷ niệm 15 năm đặc biệt. Girls' Generation trở lại với LP "Forever 1" vào tháng 8/2022, album đầu tiên của họ kể từ năm 2017. Trong khi Kara trở lại vào tháng 11 với EP "Move Again", album đầu tiên của họ kể từ năm 2015. Cả hai nhóm đều tạo ra những bản "hit" ở Hàn Quốc, kỷ niệm bước đột phá của họ sự nghiệp.

K-pop trở lại "guồng" hoạt động trước đại dịch

Các chuyến lưu diễn của K-pop bắt đầu trở lại một cách nghiêm túc vào năm 2022. Năm nay chứng kiến một số chuỗi buổi hòa nhạc K-pop lớn nhất từ trước đến nay và các lễ hội tập trung vào K-pop ở nhiều quốc gia. Tại Mỹ, nhiều nghệ sĩ cũng đã biểu diễn tại các địa điểm lớn hơn so với trước đại dịch, BTS biểu diễn Las Vegas trong hai ngày cuối tuần. Trong khi đó, Twice biểu diễn tại một trong những sân vận động của Los Angeles. Các nghệ sĩ K-pop cũng trở thành trụ cột tại các lễ hội âm nhạc và lễ trao giải ở Mỹ với những cái tên như CL, 2NE1 và Aespa xuất hiện tại Coachella, J-Hope của BTS và TXT tại Lollapalooza và Blackpink ra mắt "Pink Venom" tại MTV VMAs.