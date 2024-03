Những món ăn hot trend đang gây sốt giới trẻ

Ẩm thực Việt Nam: Lạp xưởng nướng đá

Lạp xưởng nướng đá. (Ảnh: CafeBiz)

Lạp xưởng nướng đá nóng là món ăn mới hot trend trong thời gian gần đây, với cách chế biến mới lạ nên được nhiều người tò mò, thích thú muốn thưởng thức.

Với cách nướng đá này, lạp xưởng sẽ chín xém phần vỏ, thơm và giòn ngon. Nhiều người bán hàng cho biết, nướng lạp xưởng trên sỏi sẽ tốt cho sức khỏe hơn so với nướng bằng ga hay bằng than do không có khói thải ra.

Lạp xưởng nướng đá là món ăn vỉa hè làm mưa, làm gió thời gian gần đây, tạo nên cơn sốt ẩm thực mới đối với giới trẻ tại Việt Nam.

Thay vì nướng bằng than củi theo cách thông thường, lạp xưởng được đem nướng trên một lớp đá sỏi, phía dưới là chiếc bếp điện để tạo nhiệt làm nóng.

Lạp xưởng nướng đá sử dụng nguyên liệu là lạp xưởng tươi, không phải loại sấy khô đóng gói. Nhờ vậy khi nướng chín, lớp vỏ bên ngoài giòn dai và thơm hơn, phần thịt bên trong mềm ẩm vì có mỡ, ngấm gia vị ăn vừa miệng.

Ẩm thực Việt Nam: Kem né

Kem né. (Ảnh: Ring Ring)

Kem né là món ăn có nguồn gốc từ Thái Lan. Gọi là kem né vì món ăn vặt này trình bày trong chảo gang giống với bò né. Theo đó, đế bánh quy được đặt sẵn trong chảo gang từ trước, khi để kem lên trên và đè xuống sẽ có nhân phô mai chảy vô cùng bắt mắt. Thú vị nhất là tiếng xèo xèo khá giống với món bò né nóng hổi.

Bánh cookies nóng, xốp, ngọt vừa phải ăn cùng sốt phô mai béo ngậy và kem lạnh là sự kết hợp hoàn hảo cho ngày oai nóng.

Ẩm thực Việt Nam: Kem chấm muối

Kem chấm muối. (Ảnh: Travelteam)

Loại kem có nguồn gốc Nam Mỹ được làm mới bằng trái cây tươi nhiệt đới và chấm với muối ô mai, gây tò mò với thực khách. Kem chấm muối là biến tấu của dòng kem paletas có nguồn gốc từ Mexico.

Nguyên liệu của món kem chủ yếu từ trái cây tự nhiên, không sử dụng hương liệu, chất bảo quản để tạo độ mềm, dẻo, mịn như các món kem thông thường.

Kem có màu sắc đẹp, rõ vị trái cây thật chứ không phải hương liệu, độ ngọt cũng vừa phải. Kem không dẻo, hơi tơi xốp, có vị chua dịu từ trái cây. Khi chấm với muối ô mai, vị mặn dung hòa vị chua, kem tan lành lạnh trong miệng rất thích thú và đầy hấp dẫn.

Ẩm thực Việt Nam: Kem nướng Hàn Quốc

Kem nướng Hàn Quốc. (Ảnh: Quỳnh Mai)

Món kem nướng Hàn Quốc gần đây được giới trẻ Hà Nội săn tìm bởi tên gọi và vẻ ngoài gây tò mò. Món ăn có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Viên kem lạnh được bọc một lớp marshmallow (một loại kẹo dẻo, có độ ngọt và xốp) bên ngoài, sau đó dùng khò lửa đốt cho đến khi lớp vỏ chuyển màu nâu vàng đều các mặt.

Marshmallow sau khi khò qua lửa có độ giòn nhẹ bên ngoài như một lớp đường cháy, bên trong trắng xốp, dai, mịn và béo ngậy. Cắn xuyên qua lớp marshmallow còn nóng, thực khách liền cảm nhận được nhân kem mát lạnh, thơm nhẹ, ngọt dịu.

Sự kết hợp giữa độ nóng bên ngoài và độ lạnh bên trong tạo nên hương vị lạ miệng.