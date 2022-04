Trong năm kể từ khi Amazon cam kết trở thành "Nơi làm việc an toàn nhất trên Trái đất", tỷ lệ thương tật nghiêm trọng tại các kho hàng ở Mỹ của công ty này đã tăng 15%, theo một báo cáo mới từ Trung tâm Tổ chức Chiến lược Liên minh.

Báo cáo dựa trên dữ liệu thương tích của liên bang cho thấy rằng, công nhân Amazon trung bình có nhiều khả năng bị thương vào năm 2021 hơn vào năm 2020. Điều này xảy ra khi công ty cho biết, họ đã chi 300 triệu đô la cho sự an toàn của người lao động, và tổ chức một một loạt các chương trình mới mà công ty tuyên bố là được thiết kế để giảm chấn thương.

Theo dữ liệu liên bang, bất chấp những sáng kiến này, nhân viên của Amazon có xu hướng chịu tỷ lệ thương tật gần gấp đôi so với những nhân viên làm việc tại các kho hàng không phải của Amazon. Chúng cũng gây ra một số lượng lớn các trường hợp bị thương của công nhân trên khắp Hoa Kỳ. Theo báo cáo, vào năm 2021, Amazon phải chịu trách nhiệm về một nửa số ca chấn thương được báo cáo trong khi Amazon sử dụng tới một phần ba tổng số công nhân kho hàng ở Mỹ.

Báo cáo còn cho thấy tỷ lệ thương tật nghiêm trọng cũng cao hơn gần 30% tại các kho tự động mới hơn của Amazon, nơi công nhân bắt kịp với các robot hiếm khi chậm lại hoặc dừng lại, so với các cơ sở không có robot, báo cáo này cho thấy. Amazon dự kiến công nhân trong các cơ sở robot sẽ thực hiện số chuyển động lặp đi lặp lại nhiều gấp 4 lần mỗi giờ so với các đối tác của họ trong các cơ sở không robot, tờ The New York Times đưa tin trước đó.

Thương tích nghiêm trọng tại Amazon đã tăng 15% trong năm kể từ khi cam kết trở thành 'Nơi làm việc an toàn nhất trên Trái đất'. Ảnh: @AFP.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Amazon, Kelly Nantel nói rằng tỷ lệ thương tật gia tăng của công ty tương tự như xu hướng toàn ngành, mà Nantel cho là do một cuộc đẩy mạnh thuê kho hàng lớn trong bối cảnh đại dịch. Dữ liệu liên bang cho thấy tỷ lệ thương tích nghiêm trọng ở những công nhân kho hàng không thuộc Amazon đã tăng khoảng 6% từ năm 2020 đến năm 2021.

"Chúng tôi đã thuê thêm hàng chục nghìn người để giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu không lường trước được từ COVID-19 và những người chuyển sang Amazon để giúp họ nhận được sản phẩm và nguồn cung cấp một cách an toàn trong thời gian đại dịch", Nantel cho biết trong tuyên bố. "Giống như các công ty khác trong ngành, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng các ca chấn thương có thể kỷ lục trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2021 khi chúng tôi đào tạo rất nhiều người mới".

So sánh giữa năm 2021 và 2019 trước đại dịch, tỷ lệ thương tật của Amazon đã giảm hơn 13%, Nantel nói. "Mặc dù chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm và sẽ không hài lòng cho đến khi chúng tôi triệt để về vấn đề an toàn, nhưng chúng tôi tiếp tục thực hiện những cải tiến có thể đo lường được trong việc giảm thương tích và giữ an toàn cho nhân viên, đồng thời đánh giá cao công việc của tất cả nhân viên và sự an toàn của chúng tôi- những đội đang đóng góp vào nỗ lực này".

Các nhà hoạt động lao động ở Hoa Kỳ đã coi tỷ lệ thương tật cao của Amazon trở thành nền tảng của các chiến dịch tổ chức công đoàn tại công ty, thường chỉ ra tốc độ làm việc tại các kho hàng của họ. Liên đoàn Lao động Amazon, tổ chức đầu tháng này đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử công đoàn đầu tiên tại một nhà kho của Amazon trong lịch sử 27 năm của gã khổng lồ bán lẻ, họ cho biết Amazon cần cho phép những công nhân bị thương có thêm thời gian nghỉ để hồi phục.

Các nhà hoạt động lao động ở Hoa Kỳ đã coi tỷ lệ thương tật cao của Amazon trở thành nền tảng của các chiến dịch tổ chức công đoàn tại công ty, thường chỉ ra tốc độ làm việc tại các kho hàng của họ. Ảnh: @AFP.

Các phát hiện của báo cáo cũng tăng thêm sức nặng cho sự đồng thuận về quy định rằng, tốc độ làm việc của Amazon đứng sau tỷ lệ thương tật cao của nhân viên công ty.

Cơ quan an toàn nơi làm việc của bang Washington cho biết có "mối liên hệ trực tiếp" giữa "tốc độ làm việc rất cao" của Amazon và tỷ lệ chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại như căng cơ, bong gân và thoát vị ở các công nhân kho hàng của công ty. Khi các thanh tra an toàn cố gắng tính toán nguy cơ bị thương tại một nhà kho ở bang Washington, họ nhận thấy các công nhân đang di chuyển quá nhanh đến mức "nó đã phá vỡ mô hình vận động giới hạn tiêu chuẩn", tờ Insider đưa tin trước đó.

Vào năm 2021, cựu Giám đốc điều hành Jeff Bezos đã đặt mục tiêu giảm tỷ lệ chấn thương nhà kho trong chiến dịch trở thành "Nơi làm việc an toàn nhất trên Trái đất". Amazon cũng cho biết họ có kế hoạch giảm một nửa tỷ lệ chấn thương kho hàng vào năm 2025. Tuy nhiên, họ đã bác bỏ kết luận của các cơ quan quản lý rằng, họ không thể giảm thiểu thương tích một cách có ý nghĩa nếu không cho phép nhân viên kho hàng làm việc chậm hơn. Công ty cũng đã phủ nhận trong các báo cáo trước đây của Reveal rằng, tỷ lệ thương tật của họ đã tăng lên.

Giám đốc an toàn nơi làm việc của Amazon, Heather MacDougall nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo năm ngoái: "Các mục tiêu an toàn và hiệu suất có thể song hành với nhau". Trong bốn lần vi phạm trong năm qua, cơ quan quản lý an toàn nơi làm việc của bang Washington đã chỉ thị Amazon giảm tốc độ làm việc tại các kho hàng của họ. Công ty đang kháng cáo tất cả bốn trích dẫn này.