An Giang: 9 tháng tù cho đối tượng 2 lần nhập cảnh trái phép

Theo cáo trạng, vào ngày 27/9, Bùi Thị Phương Tuyền và Phạm Thị Thanh Thảo (sinh năm 2003, trú tại huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông) có ý định từ Campuchia về Việt Nam. Thảo được bạn giới thiệu nên đã liên hệ trên mạng xã hội với người dẫn đường đưa về Việt Nam với giá 270 USD/người.

Bị cáo Bùi Thị Phương Tuyền tại toà.

Sau khi thanh toán 540 USD, Tuyền và Thảo đi từ thành phố Phnom Penh, Vương Quốc Campuchia về đến khu vực biên giới. Rạng sáng 28/9, cả hai được các đối tượng dùng xuồng máy nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực biên giới ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú thì bị Tổ công tác phòng chống dịch Covid - 19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Qua điều tra xác định, ngày 27/3, Bùi Thị Phương Tuyền đã bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng Tỉnh An Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong được sự khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Phương Tuyền 9 tháng tù về tội Vi phạm quy định về nhập cảnh trái phép.