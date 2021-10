Bắt một cán bộ Cục Hải quan liên quan vụ buôn lậu 100 tấn đường cát

Bị can Bùi Quốc Việt (SN 1973, trú tại số 46, Nguyễn Trường Tộ, khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) là cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Bị can Bùi Quốc Việt. (Ảnh: Tiến Tầm)

Đồng thời, thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Việt, lực lượng công an phát hiện, thu giữ một số vật chứng có liên quan.

Theo thông tin, trước đó, khoảng 1h ngày 12/10/2020, trên đoạn sông thuộc khu vực xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang), lực lượng công an bắt quả tang Lê Toàn Trung (SN 1986) cùng vợ Nguyễn Thúy Oanh (SN 1989, cùng trú tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), điều khiển ghe số hiệu CT-07612 vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Lực lượng Công an thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Việt và lệnh khám xét nơi ở của Việt. (Ảnh: Tiến Tầm)

Ngày 21/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trung và Oanh về hành vi buôn lậu.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 14/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thêm 2 đối tượng Trần Văn Sỉ (SN 1972, trú tại ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Nguyễn Hồng Cường (SN 1981, trú tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) về hành vi buôn lậu.

Tang vật 100 tấn đường cát lậu bị lực lượng công an bắt giữ ngày 12/10/2020. (Ảnh: tiến Tầm)

Đến ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Việt để tiếp tục điều tra về hành vi "buôn lậu".

