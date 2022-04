An Giang: Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông

Theo nguồn tin của Dân Việt, bị can Nguyễn Bá Quận (SN 1962, trú tại số 1/51, đường Yết Kiêu, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang) nguyên là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang.

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Nguyễn Bá Quận. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 6/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Bá Quận. Ảnh: CACC

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến vụ án, nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.