An Giang: Bắt tạm giam thêm 6 đối tượng tham gia sới bạc "khủng"

Theo đó, các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thành An (tự là Tèo, SN1993); Phạm Văn Sang (tự là Nhã, SN1990); Nguyễn Văn Quới (SN 1981), cùng trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú; Lâm Nhớ (SN 1992, trú tại phường Châu Phú B) và Lê Thanh Bình (SN1988, trú tại phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc); Đỗ Trọng Hiền (SN 1986, trú tại phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên), cùng hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Đối tượng trên liên quan đến sới bạc khủng.

Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra đối với bị can Nguyễn Trọng Anh (tự là Bầu, trú tại thị trấn An Phú, huyện An Phú), có hành vi tổ chức đánh bạc và Nguyễn Thị Hen (SN 1955, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú), có hành vi gá bạc.



Các đối tượng trên liên quan đến sới bạc hàng trăm đối tượng, tang vật thu giữ gần 1tỷ đồng trên khu vực biên giới.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, trưa 2/8/2020, tại khu đất trống thuộc ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Công an ập vào bắt giữ 169 đối tượng liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Tang vật thu giữ trên 645 triệu đồng tiền mặt tại hiện trường và trong người các đối tượng, 15 con gà trống, 165 cặp cựa, 6 hột xí ngầu, 1 chén sành, 5 xe ô tô và 72 xe mô tô cùng nhiều tang vật liên quan khác...

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1969, trú tại địa phương), là người đứng ra tổ chức sới bạc trên, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ trên 312 triệu đồng tiền mặt.

Trong quá trình điều tra, Thuận khai nhận đã thuê nhiều người cùng Thuận tổ chức sới bạc trên nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thuận cùng 13 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc", cho cam kết, bảo lãnh các đối tượng có hành vi "đánh bạc" và liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.