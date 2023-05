Sáng 24/5, tại xóm Khe Cốc (xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xóm Khe Cốc là xóm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và xóm nông thôn mới thông minh đầu tiên trên địa bàn huyện Phú Lương.

Lễ đón bằng công nhận xóm Khe Cốc (xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đạt chuẩn xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Clip: Kiều Hải

Xóm Khe Cốc hiện có 143 hộ dân với 508 nhân khẩu. Từ năm 2022, xóm Khe Cốc đã được ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Tức Tranh lựa chọn để xây dựng xóm NTM kiểu mẫu và mô hình xóm NTM thông minh.

Để đạt các tiêu chí xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên và người dân xóm Khe Cốc đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi từng bước các mục tiêu, tiêu chí xây dựng NTM và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đến nay, toàn bộ 4,3km đường bê tông nông thôn của xóm đều "sáng, xanh, sạch, đẹp". Nhà văn xóm hóa được trang bị đầy đủ thiết chế văn hóa, 100% hộ dân đạt gia đình văn hóa, xóm đạt danh hiệu "Xóm văn hóa" 8 năm liên tục.

Xóm còn có tổ sản xuất chè hữu cơ Khe Cốc 2 với 38 thành viên tham gia thực hiện mô hình sản xuất 20ha chè hữu cơ, có HTX chè an toàn Khe Cốc với 15 thành viên hoạt động hiệu quả. Năm 2022, vùng nguyên liệu sản xuất chè tập trung của xóm đã được cấp mã vùng trồng.

Vùng nguyên liệu sản xuất chè tập trung của xóm Khe Cốc, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã được cấp mã vùng trồng. Ảnh: Hà Thanh



Đặc biệt, để xây dựng xóm NTM thông minh, toàn xóm có hạ tầng Internet cáp quang và thông tin di động 4G/5G bao phủ đến 100% hộ dân, có sơ đồ chỉ dẫn cơ sở hạ tầng. Xóm có 7 camera an ninh hoạt động hiệu quả, camera kết nối với mô hình camera của xã phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 70,2 triệu đồng/người/năm. Đến nay, không còn hộ nghèo nào trên địa bàn xóm. Tổng nguồn kinh phí thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu là 8,6 tỷ đồng, trong đó nguồn lực huy động từ nhân dân là 4,3 tỷ đồng. Xóm đã huy động được 920 ngày công lao động, vận động nhân dân hiến 5.300m2 đất để xây dựng và mở rộng đường giao thông.

Nhờ chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn xóm Khe Cốc có nhiều đổi thay vượt bậc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, do đó trong những năm tiếp theo, xóm đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí, tham gia xây dựng mô hình xóm NTM thông minh. Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao.

Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và tự hào tại buổi lễ, ông Lê Văn Khánh, đại diện cho các hộ dân xóm Khe Cốc cho biết: "Để có được kết quả như ngày hôm nay, tôi nhận thấy ban phát triển xóm đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, do đó người dân chúng tôi luôn đồng thuận, cùng tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM, tham gia hiến đất làm đường, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, đóng góp ngày công lao động góp phần vào công cuộc xây dựng thành công NTM trên địa bàn xóm".

Xóm Khe Cốc (xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đón bằng công nhận đạt chuẩn xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Ảnh: Hà Thanh

Tại buổi lễ, xóm Khe Cốc đã vinh dự đón nhận bằng công nhận xóm đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Phú Lương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nho Hưởng – Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc đón bằng công nhận xóm NTM kiểu mẫu là vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xóm Khe Cốc nói riêng và xã Tức Tranh nói chung. Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện và lâu dài trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là quá trình thường xuyên và liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, việc củng cố và nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển NTM phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy người dân là chủ thể.

Ông Trần Nho Hưởng – Phó Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà Thanh

Do đó, để giữ vững những tiêu chí đã đạt được, ông Hưởng đề nghị trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục chú trọng phát huy sức mạnh sáng tạo của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xóm, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân về nhiệm vụ xây dựng NTM bền vững, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" và các phong trào, cuộc vận động khác trên địa bàn huyện.

Các cá nhân được khen thưởng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xóm Khe Cốc. Ảnh: Hà Thanh

Đồng thời, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất sản phẩm chè tại vùng chè Khe Cốc để thương hiệu chè ngày càng phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong xóm.