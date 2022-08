An Giang: Mâu thuẫn với con gái, đổ xăng đốt cháy rụi nhà mình

Sáng 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Bá Tuấn (SN 1980, cư trú ấp An Long, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) về hành vi "Hủy hoại tài sản".