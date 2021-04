An Giang: Một doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát trên sông Tiền với giá "khủng" hơn 2.800 tỷ đồng

Cụ thể, vừa qua Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang có thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông trên sông Tiền (thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), theo Thông báo đấu giá tài sản số 08/TB.ĐGTS ngày 22/1/2021 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Mỏ cát trên sông Tiền trúng đấu giá với giá "khủng" khiến dư luận xôn xao.

Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ T-S.HOME (địa chỉ: Số 14 đường số 11, khu dân cư ven sông, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM). Loại cát công ty này trúng giá là cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường.



Giá trúng đấu giá ước tính theo khối lượng mời đấu giá 2.372.500 m3, được tạm tính là hơn 2.811 tỷ đồng và số tiền công ty TNHH Thương mại và dịch vụ T-S.HOME phải nộp hàng năm cụ thể: Năm đầu tiên là 140,550 tỷ đồng, các năm tiếp theo từ năm thứ 2,3,4, 5 mỗi năm nộp là 667,853 tỷ đồng.

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông trên sông Tiền của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Theo Trung tâm Bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, điều khiến dư luận và các doanh nghiệp trong giới kinh doanh, khai thác khoáng sản trên sông ngạc nhiên, bất ngờ vì giá trúng đấu giá và giá khởi điểm có mức chênh lệnh "khủng", hơn 390 lần so với giá khởi điểm.

Cũng theo Trung tâm Bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, đợt đấu giá vừa qua gồm 2 mỏ cát.

Mỏ cát trên sông Hậu (thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) có giá khởi điểm 4,4 tỷ đồng, được Công ty TNHH Phúc Thành Tân Châu (địa chỉ: Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) trúng đấu giá với mức giá gần 273 tỷ đồng, cao hơn 62 lần so với giá khởi điểm.

Mỏ cát trên sông Tiền (thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ), có giá khởi điểm 7,2 tỷ đồng, kết thúc phiên đấu giá, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ T-S.HOME trúng đấu giá với mức giá 2.811 tỷ đồng, cao hơn 390 lần so với giá khởi điểm.

Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cát sông tại vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng với mức giá mà các đơn vị trúng đấu giá với trữ lượng cát đã nêu thì "vô phương" có lãi.

Hiện giá cát sông dùng trong san lấp trên địa bàn tỉnh An Giang dao động từ 50.000 – 70.000 đồng/khối. Tuy nhiên chi phí khai thác và thuế đã chiếm khoảng 50% giá thành bán ra.

Các ghe cát neo đậu trên sông Tiền, địa phận tỉnh An Giang.

"Chỉ cần nhẩm tính với khoảng 3 triệu khối cát của mỏ cát trên sông Tiền thì không tài nào khai thác và kinh doanh để đạt được số tiền 2.811 tỷ đồng. Nếu trúng đấu giá ở mức vài chục tỷ đồng thì còn cố gắng có "cửa ra", chứ giá trên thì thua" – đại diện một doanh nghiệp chuyên kinh doanh, khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang khẳng định.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Trí- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, việc đấu giá khai thác mỏ cát trên sông Tiền, sông Hậu đã từng được tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, với kết quả một doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát trên ông Tiền với số tiền 2.811 tỷ đồng thì đây là kết quả "đột biến".

"Rất nhiều khả năng doanh nghiệp này sẽ bỏ quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền này"- ông Trí nói.

Ông Trí cho biết thêm, đối với mỏ cát trên sông Tiền, để có giấy phép khai thác đúng quy định, doanh nghiệp trúng đấu giá phải đóng tiền đợt 1 khoảng 140 tỷ đồng. Còn trong trường hợp doanh nghiệp "bỏ chạy" thì mất tiền cọc 1,4 tỷ đồng. Hiện, quy định pháp luật cũng chưa có chế tài xử lý trường hợp doanh nghiệp trúng giá rồi bỏ.