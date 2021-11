An Giang: Nông dân Phú Tân trồng rau sạch xanh mướt tặng khu cách ly, khu phong tỏa

Nhằm chia sẻ, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, Hội ND huyện Phú Tân (An Giang) đã tổ chức vận động hội viên, nông dân cho mượn đất trồng rau phục vụ các khu cách ly, khu vực phong tỏa.