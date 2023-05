An Giang: Tiêu huỷ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật chứa chất cấm sử dụng tại Việt Nam

Theo đó, trước sự chứng kiến của các sở, ngành, Công an tỉnh An Giang tổ chức tiêu hủy 6.160 chai, 60 can và 200 gói thuốc BVTV các loại có chứa chất cấm sử dụng tại Việt Nam.

Thuốc BVTV được đổ vào bồn chứa để bơm lên hệ thống xử lý trước sự giám sát của Hội đồng tiêu huỷ. Ảnh: Tiến Tầm

Đây là số thuốc BVTV trong 2 vụ vi phạm hành chính, không xác định được người vi phạm do Tổ liên ngành phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ thời gian qua, được Công an tỉnh An Giang tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định tich thu, phê duyệt phương án xử lý.

Các loại thuốc BVTV được phân ra theo từng chủng loại để tiêu huỷ. Ảnh: Tiến Tầm

Thuốc BVTV trước khi tiêu hủy được các đơn vị giám sát chặt chẽ. Ảnh: Tiến Tầm

Việc tổ chức tiêu hủy nhằm đảm bảo việc xử lý tang vật theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng; quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức sản xuất, kinh doanh chân chính; đồng thời giáo dục, răn đe các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

Quá trình tiêu hủy được giám sát bởi các công nghệ hiện đại. Ảnh: Tiến Tầm