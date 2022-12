Chiều 25/12, Cảnh sát hình sự tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Trúc Phương (43 tuổi) và Lý Xinh (41 tuổi) cùng ngụ ấp 1, xã An Hóa, huyện Châu Thành (Bến Tre) cho Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) thụ lý theo thẩm quyền để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Lý Xinh (41 tuổi) , ngụ ấp 1, xã An Hóa, huyện Châu Thành (Bến Tre) nghi phạm trộm đường dài. Ảnh: Thiên Long

Hai đối tượng đi chung xe máy chuyên "ăn hàng" ở một số tỉnh miền Tây đang trên đường tẩu thoát về TP.HCM thì bị bắt.

Khoảng 22 giờ ngày 24/12, Cảnh sát hình sự Long An nhận được tin báo đề nghị phối hợp bắt đôi nam nữ chuyên trộm cắp tài sản đang trên đường tẩu thoát từ tỉnh Tiền Giang về TP.HCM. Thông tin này được triển khai cho trinh sát chống tội phạm trên tuyến giao thông và lực lượng thanh niên xung kích phòng chống tội phạm huyện Bến Lức để triển khai chốt chặn.

Nguyễn Thị Trúc Phương (43 tuổi) ngụ ấp 1, xã An Hóa, huyện Châu Thành (Bến Tre) là nghi phạm trộm đường dài. Ảnh: Thiên Long

Một tiếng sau, đôi nam nữ đi chung xe máy biển số 61G1-248.86 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua cầu Bến Lức, huyện Bến Lức bị lực lượng áp sát khống chế bắt giữ.

Hai đối tượng khai tên Nguyễn Thị Trúc Phương và Lý Xinh, cùng ngụ ấp 1, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Khi kiểm tra trong người, công an thu gần 13.000.000 đồng và 5 điện thoại di động, nhiều chìa khóa vạn năng.

Hai nghi phạm khai nhận nhiều tháng qua chuyên "ăn hàng" ở Bến Tre và TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) với số nạn nhân trên 10 người, là các hộ gia đình sống ven tuyến giao thông.

Có tiền, chúng tiêu xài cho hết, sau đó tiếp tục quay lại gây án. Đây là vụ thứ 11 cả hai mới bị sa lưới.