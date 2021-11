Anh nông dân nhặt cây cảnh già rẻ tiền thời mất giá, ai ngờ nay nhiều đại gia lại tìm tới mua tới tấp

Làm những việc thị trường cần Anh Quang ảnh tên thật là Phạm Đức Quang, người xóm Tân Thành, xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Cái tên Quang ảnh là người ta vẫn thường gọi từ khi anh còn làm nghề ảnh viện, áo cưới. Vợ anh là Nguyễn Thị Oanh, người cùng xóm, lấy nhau từ tuổi đôi mươi khi cô nàng đang làm nghề mà dạo ấy rất “hót” - thợ may.

Ngôi biệt thự của anh Quang mới được xây dựng.

Anh chị lấy nhau từ năm 1995, khi đó anh mới 20 tuổi, chị vừa đủ tuổi lấy chồng. Chị dạy anh nghề may, anh học rất nhanh, tiệm may của anh chị trở nên nổi tiếng cả vùng.

Quả là cho con núi của không bằng cho cái nghề là thế. Bà con lối xóm nhìn vào bảo vậy và cứ tấm tắc, “thằng Quang này khôn thật, cơm no bò cưỡi…”.

Nhưng anh Quang lại nghĩ rằng, tất cả đều bắt nguồn từ sự hòa quyện của tình yêu, khi yêu nhau người ta có sức mạnh phi thường để làm nên những kỳ tích. Với anh chị có được cơ ngơi như hôm nay là cả một kỳ tích, ước mơ của bao người làm nghề như anh.

Thế rồi nghề may không cạnh tranh nổi với thời trang may sẵn, cũng như bao tiệm may ở vùng nông thôn khi ấy rơi vào khủng hoảng, anh Quang nhanh chóng chuyển nghề, nối nghiệp cha làm thợ ảnh.

Cái duyên với nghề lại đến, hai vợ chồng ra thành phố học nghề trang điểm cô dâu, học làm photoshop ảnh.

Bố anh Quang là thợ ảnh kỳ cựu, anh có “gen” bố nên không bao lâu đã làm chủ và thuần thục tốc độ, ánh sáng, bố cục ảnh.Dạo ấy, lấy đâu ra ảnh kỹ thuật số như bây giờ, toàn là máy “lộ cộ” chụp phim mà không cẩn thận, kỹ thuật yếu là lãng phí tiền bạc, lãi lời còn đâu.



Thời anh làm ảnh, tiệm ảnh nào có cái biển “ảnh kỹ thuật số” là khẳng định đẳng cấp tay chơi rồi. Sự phát triển của công nghệ là không giới hạn, máy ảnh kỹ thuật số, rồi điện thoại thông minh ra đời ồ ạt hỗ trợ người chụp một cách tối ưu, không cần nhiều đến sự tỷ mỷ của anh thợ ảnh nữa khiến công việc mà vợ chồng anh đang kiếm bộn tiền phải lao đao…

Với anh Quang điều đó rất đỗi bình thường bởi thị hiếu của người tiêu dùng luôn thay đổi nếu người làm kinh doanh chậm đổi mới sẽ thất bại. Nhiều người bị sốc lâm vào khủng hoảng nợ nần, cuộc sống túng quẫn. Nhưng vợ chồng anh Quang lại khác, luôn làm những việc mà thị trường cần. Năm 2005, anh chị lại bắt tay vào lĩnh vực mới-nghề làm cây cảnh.

Xây biệt thự giữa làng nhờ trồng cây cảnh Vào năm 2005, người anh con bác rủ đi xem cây cảnh, thấy người buôn cây cảnh kiếm được bộn tiền làm anh bị thuyết phục. Anh gác máy, bỏ công sức, tiền bạc đi học hỏi kinh nghiệm các nhà vườn ở Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh… Thấy anh thực lòng với nghề, nhiều chủ vườn đã tận tình chỉ bảo cách đánh cây, làm nghệ thuật bon sai. Nhưng thực tế là bài học vô giá cho những người luôn khát khao làm giàu từ bàn tay và khối óc của mình. Cũng không ít lần anh thất bại, mất tiền vì đánh cây bị hỏng; đánh giá tổng quan một cây đẹp thiếu chuẩn xác sẽ dẫn đến không có người mua, cây lấy về để ở góc vườn. Anh Quang bảo, đó là những cây "làm nhục mình", cái nhục đó buộc mình phải thay đổi cách nhận biết một cây có giá trị. Anh vẫn kiên trì đến các nhà vườn học hỏi kiến thức. những năm ấy thị trường cây cảnh sôi động, có người kiếm được tiền tỷ chỉ bán một cây cảnh. Ở quê anh, nhiều bạn trẻ giàu lên trông thấy nhờ bán cây cảnh, có người trở thành tỷ phú nhưng lại không biết chắt chiu cơ hội, kiếm tiền dễ quá sinh chủ quan, "vung tay quá trán", lại về "mo" khi thị trường cây cảnh chạm đáy. Bạn cùng nghề gặp anh âu sầu, nuối tiếc một thời vàng son. Họ bỏ nghề, bỏ những vườn cây cảnh lay lắt, cái thứ mà không còn giá trị cho đi chả ai lấy, họ bảo làm củi đun chả được thì lấy làm chi…