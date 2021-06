Ba loại trái cây của Việt Nam đang bán lượng khổng lồ sang Trung Quốc sẽ phải cạnh tranh với Campuchia, là những quả nào?

Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu chuối sang Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu rau quả của Việt Nam tháng 5/2021 đạt 400 triệu USD, tăng 48,3% so với tháng 5/2020, Trung Quốc vẫn đứng vị trí dẫn đầu trong số các thị trường nhập khẩu.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu rau quả ước đạt 1,77 tỷ USD, tăng 18,0% so với cùng kỳ năm 2020.

Hàng rau quả xuất khẩu chủ yếu tới thị trường Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2021, đạt 866,19 triệu USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 63,2%, tăng 2,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020.



Cục Xuất nhập khẩu nhận định, hàng rau quả xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang có tín hiệu tích cực, tuy nhiên dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam, cộng thêm tình trạng dư cung tại thị trường Trung Quốc sẽ làm cản trở đà tăng trưởng của hàng rau quả Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.

Trong tháng 4/2021, Việt Nam đứng đầu về xuất khẩu chuối sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: I.T

Đáng chú ý, theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 4/2021, Việt Nam là thị trường xuất khẩu chuối nhiều nhất cho Trung Quốc.

Cụ thể, trong tháng 4/2021, nhập khẩu chuối của Trung Quốc đạt 226.300 tấn, trị giá 120 triệu USD, và giá nhập khẩu bình quân đạt 540,21 USD/tấn.

Lượng nhập khẩu tăng 22,35% so với tháng 3/2021 và tăng 17,11% so với tháng 4/2020. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2021, lượng chuối nhập khẩu của Trung Quốc tăng 9,68% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 4//2021, Trung Quốc nhập khẩu chuối nhiều nhất từ Việt Nam với lượng chiếm 42% tổng lượng chuối nhập khẩu.

Nguyên nhân do chi phí hậu cần ở Philippines tăng và lợi nhuận giảm, vận chuyển chậm nên Việt Nam và Campuchia đã tăng thị phần cung cấp chuối cho Trung Quốc.

Vì vậy, trong tháng 4/2021, Philippines đứng thứ 2 trong số các nhà cung cấp chuối của Trung Quốc, chiếm 27% tổng lượng nhập khẩu. Campuchia đứng thứ 3, chiếm 18% tổng lượng nhập khẩu.



Dự kiến, nguồn cung chuối sẽ vượt cầu trong ngắn hạn, thị trường chuối tại Trung Quốc có xu hướng giảm trong thời gian tới.



Xoài Việt cạnh tranh với Campuchia ở Trung Quốc nhưng rộng cửa sang Mỹ

Việc Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu xoài từ Campuchia có thể gây sức ép cạnh tranh cho trái xoài Việt.

Không những thế, sau thỏa thuận cho phép xuất khẩu trái xoài của Campuchia sang Trung Quốc có kết quả, phía Campuchia chú ý đến nhu cầu rất lớn của thị trường Trung Quốc đối với trái thanh long.

Vì vậy, thanh long có thể sớm tiếp bước chuối và xoài để trở thành trái cây thứ ba của Campuchia được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Xoài Việt sẽ phải cạnh tranh với xoài Campuchia ở thị trường Trung Quốc nhưng rộng cơ hội xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: Báo Cần Thơ.

Campuchia đã có sự chuẩn bị để cung cấp trái thanh long cho Trung Quốc. Trong tháng 5/2020, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Campuchia đã khởi động một dự án trồng cây thanh long, qua đó dành 1.000 ha đất nông nghiệp để trồng 1 triệu cây thanh long để cung cấp cho thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Campuchia còn có kế hoạch thành lập một nhà máy chế biến, với mục tiêu xuất khẩu chính là thị trường Trung Quốc và Việt Nam.

Trong khi trái xoài Việt có nguy cơ phải cạnh tranh với xoài Campuchia tại thị trường Trung Quốc thì cơ hội xuất khẩu xoài sang Mỹ của Việt Nam lại rộng mở.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nhập khẩu xoài các loại của Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt 762.100 tấn, trị giá 221,9 triệu USD, giảm 8,1% về lượng, nhưng tăng 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá xoài các loại nhập khẩu bình quân đạt 291,2 USD/tấn, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2020.



Trong 3 tháng đầu năm 2021, Pê-ru và Mê-hi-cô là thị trường cung cấp xoài các loại lớn nhất cho Mỹ với lượng chiếm 87,2% tổng lượng xoài các loại nhập khẩu của nước này.

Việt Nam là thị trường cung cấp trái xoài các loại lớn thứ 13 cho Mỹ, tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam ổn định so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm 2021, Mỹ tăng mạnh nhập khẩu xoài sấy khô và nước ép xoài. Đây 2 chủng loại mà Mỹ tăng mạnh nhập khẩu từ Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021.

Trong đó, nhập khẩu nước ép xoài từ Việt Nam đạt 97 tấn, trị giá 102.600 USD, tăng 340% về lượng và tăng 160,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu xoài sấy khô từ Việt Nam đạt 68 tấn, trị giá 83.000 USD. Hiện, tỷ trọng nhập khẩu 2 chủng loại này từ Việt Nam chỉ chiếm 1% tổng lượng nhập khẩu 2 chủng loại này của Mỹ, do vậy nếu các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu của thị trường Mỹ thì cơ hội xuất khẩu là rất lớn.