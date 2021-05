Trung Quốc bất ngờ mua một lượng khổng lồ, giá loại quả vỏ đỏ au tăng gấp đôi, nông dân lãi quá nửa

Giá thanh long vụ nghịch tại Tiền Giang tăng gấp đôi do nhu cầu tăng cao từ thị trường Trung Quốc. 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc đạt 301,8 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: I.T