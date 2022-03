Bà Phương Hằng bị bắt có liên quan đến Công ty CP Đại Nam không?

Như Dân Việt đưa tin, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Bà Hằng bị khởi tố vì những phát ngôn trên mạng xã hội

Bà Hằng bị bắt vì liên quan đến việc lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại TP.HCM và các địa phương khác.

Trước khi bị bắt, nhiều cá nhân đã làm đơn tố giác tội phạm, đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Một trong số những người này là những nhân vật nổi tiếng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), nhà báo Hàn Ni (Báo Sài Gòn Giải Phóng), ca sĩ Vy Oanh...

Từ đầu năm 2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng còn thường xuyên livestream chửi bới, bôi xấu nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và cho rằng họ ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020 như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành…

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận các nghệ sĩ, ca sĩ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung nên không khởi tố vụ án hình sự.

Hình ảnh Công ty Đại Nam có thể bị ảnh hưởng sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho hay, đối với công ty cổ phần thì Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật.

Do vậy, nếu bà Hằng là Tổng Giám đốc của công ty thì Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một Tổng Giám đốc khác trong thời gian tới. Trường hợp bà Hằng vừa là Tổng Giám đốc vừa là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty (trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp).

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư Hà Nội) cũng cho rằng, về mặt quản lý, khi người đại diện pháp luật bị khởi tố bị can và tạm giam thì việc quản lý điều hành doanh nghiệp có thể sẽ giao cho cấp phó thực hiện hoặc do Hội đồng quản trị quyết định người tạm thay thế.

"Và điều quan trọng hơn là việc bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt sẽ dẫn đến làm giảm uy tín của doanh nghiệp về mặt hình ảnh; có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch, ký kết của công ty, quá trình phát triển công ty trong tương lai...", luật sư Tùng chia sẻ.