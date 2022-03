Số kim cương bà Nguyễn Phương Hằng đeo trong các buổi livestream sẽ bị thu giữ trong trường hợp nào?

Như Dân Việt đã thông tin, tối 24/3, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Trước khi bị bắt, trong các buổi phát trực tiếp, bà Hằng thường đeo những sợi dây chuyền nặng trĩu cổ, những chiếc nhẫn kim cương đá quý to trên tay, những đôi bông tai lấp lánh đến lóa cả mắt...