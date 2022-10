Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị bắt: SCB khẳng định không liên quan

Ngày 08/10/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công An có thông tin quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành mua bán trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.



Về vụ việc này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã rà soát và khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.

SCB khẳng định việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng (Ảnh: SCB)

Ngân hàng Sài Gòn cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật.

Tại SCB, quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất. Các nhu cầu, thắc mắc của khách hàng trong mọi tình huống sẽ được xử lý một cách tận tâm, trọn vẹn. SCB rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ và tin tưởng của Khách hàng, Cổ đông trong thời gian tới.

Về sự việc này, sáng nay (8/10), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cũng khẳng định an toàn hệ thống ngân hàng là vấn đề rất quan trọng và trong nhiều năm qua ngành ngân hàng đã cùng chức năng có nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn chung của cả hệ thống cũng như an toàn hoạt động cho SCB.

"Tuy nhiên trước những thông tin không tích cực, ảnh hưởng tới hoạt động chung của SCB, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành chức năng, các địa phương để tăng cường quản lý giám sát hoạt động của SCB. Trong mọi tình huống, tiếp tục duy trì hoạt động ổn định liên tục cho SCB và luôn thực hiện những chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo tiền gửi của người dân tại ngân hàng SCB được đảm bảo", Phó Thống đốc khẳng định.