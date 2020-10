Bắc Giang: Trồng rau, hoa trong nhà lưới, công ty thu mua hết, nhiều nông dân thu tiền tỷ

Hình thành vùng sản xuất tập trung

Thực hiện Nghị quyết 130 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, đến nay thành phố Bắc Giang đã quy hoạch 12 mô hình sản xuất hoa, rau ứng dụng công nghệ cao, thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị; hình thành một số mô hình tích tụ đất đai tiến tới phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn.



Nhiều hộ dân giàu lên nhờ trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ở phường Đa Mai, TP. Bắc Giang

Đó là HTX sản xuất dịch vụ nông sản sạch Bắc Giang với 10ha tại phường Đa Mai sản xuất rau, củ, quả an toàn; HTX Nông nghiệp Dĩnh Trì với 0,7ha sản xuất rau an toàn, hoa chất lượng… đều cho năng suất tăng từ 30-50% so với sản xuất thông thường.

Việc quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện đồng bộ với quy hoạch đô thị, đảm bảo tính bền vững nên giá trị thu nhập trên điện tích ứng dụng công nghệ nhà lưới, nhà màng trồng rau, hoa hiện nay đạt từ 700-1.200 triệu đồng/ha/năm, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Mô hình sản xuất hoa chất lượng cao triển khai nhân rộng với quy mô 8,5ha, đưa tổng diện tích năm 2015 từ 22ha lên 30,5ha vào năm 2020. Các giống hoa phong lan, địa lan, hồ điệp, lily, đồng tiền, hướng dương, hồng lay ơn… được sản xuất trong nhà lưới, nhà màng có hệ thống tưới phun sương, tưới nhỏ giọt và điện chiếu sáng, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng.

Sản phẩm sau thu hoạch có hợp đồng liên kết tiêu thụ, được bảo quản trong kho lạnh, hoa bền đẹp, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, vì thế hàng năm cho doanh thu từ 3-5 tỷ đồng/ha.

Đặc biệt, trong quá trình sản xuất, các chủ mô hình là Hợp tác xã, hộ gia đình đều áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng giống cây trồng năng suất cao, chất lượng tốt, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, có hợp đồng liên kết, tiêu thụ sản phẩm.

Giám đốc HTX sản xuất dịch vụ nông sản sạch Bắc Giang Nguyễn Văn Lạng cho biết, ông và các xã viên rất quyết tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao và hiệu quả trên nhóm cây hoa và rau thực phẩm. Tất cả phải sạch, đạt tiêu chuẩn VietGAP. Hướng tới xuất khẩu, hàng hóa phải đạt tiêu chuẩn toàn cầu (GLOBAL GAP).

Hiện tại HTX sản xuất dịch vụ nông sản sạch Bắc Giang đã xây dựng được khu nhà lưới hàng nghìn mét vuông và đang tiếp tục hoàn thiện. HTX cũng phối hợp với Viện Nghiên cứu rau quả (Bộ NNPTNT) triển khai mô hình sản xuất, kết hợp 4 nhà. Mục tiêu tiếp cận đăng ký sử dụng GS1 và truy xuất nguồn gốc đã được HTX xác định hướng tới mục tiêu hội nhập.

Hộ ông Nguyễn Văn Dương ở khu Đồng Thuyền, phường Đa Mai là một trong những hộ giàu lên từ trồng hoa. Trước kia gia đình ông Dương chủ yếu cấy lúa, trồng màu. Năm 2018, được sự hỗ trợ của thành phố, ông đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng, trồng 2ha hoa các loại. Nhờ tích cực học hỏi, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, việc canh tác của gia đình ngày càng hiệu quả, trừ các khoản chi phí, mỗi năm thu về trên 600 triệu đồng.

Cũng nhờ tích cực ứng dụng kỹ thuật nên mô hình sản xuất rau an toàn trên 960m2 nhà màng và 2ha theo tiêu chuẩn VietGAP tại khu Đồng Hòa, phường Đa Mai của gia đình anh Lương Cao Cường những vụ vừa qua thu lợi nhuận khá cao. Đặc biệt, sản phẩm đỗ cove, dưa lưới, dưa chuột cho năng suất cao, được người tiêu dùng ưa chuộng. Một số công ty ký hợp đồng cung ứng sản phẩm nên gia đình anh Cường chưa khi nào phải loay hoay trong việc tiêu thụ.

Đẩy mạnh rà soát các vùng quy hoạch

Nhằm thực hiện thắng lợi việc phát triển, thu hút đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, nghiêm túc Nghị quyết 130 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội từ việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể đến việc tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia.

Mô hình trồng hoa trong nhà lưới, nhà màng của HTX nông nghiệp Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang

Ngoài việc hỗ trợ 40,076 tỷ đồng nguồn ngân sách thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổ chức lồng ghép gần 200 lớp tập huấn, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho trên 10.000 lượt người tham gia.

Các cán bộ thành phố, phường xã trong lĩnh vực nông nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp, hộ nông dân tiêu biểu, chủ mô hình sản xuất được tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành có nhiều điển hình về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Sơn La… Qua các hoạt động này, thành công lớn nhất là thay đổi tư duy, nhận thức, giúp người sản xuất nâng cao trình độ, kỹ thuật canh tác, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, khả năng tiếp cận thị trường.

Đến nay, thành phố Bắc Giang đã có 2 sản phẩm nông nghiệp chủ lực (rau, cá), 1 sản phẩm tiềm năng (hoa), 2 sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu tập thể (rau an toàn Đa Mai và hoa chất lượng cao Dĩnh Trì), 1 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao (thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của HTX chăn nuôi-thực phẩm sạch Tín Nhiệm).

Các sản phẩm trên được quảng bá, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng liên kết chuỗi giá trị bền vững và đang chiếm lĩnh thị trường.

Để nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, TP.Bắc Giang đang tích cực vận động hộ dân trong khu, vùng sản xuất nông nghiệp được quy hoạch thành lập HTX hoạt động nông nghiệp công nghệ cao, tích tụ đất đai, đầu tư hạ tầng chung, tạo vùng sản xuất tập trung quy mô lớn để áp dụng cơ giới hóa.

Chủ động rà soát các quy hoạch về nông nghiệp để đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế, thu hút nhà đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

Đồng thời, thành phố sẽ đưa ra các chính sách cụ thể nhằm khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng cơ chế chính sách đồng bộ, nhất là về tích tụ đất đai, phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm.