"Bác Hagrid" trong phim "Harry Potter" qua đời ở tuổi 72

Theo Variety, công ty quản lý WME xác nhận nam diễn viên Robbie Coltrane, người đóng vai người khổng lồ lai đáng yêu Rubeus Hagrid trong loạt phim "Harry Potter", đã qua đời ở tuổi 72. Được biết, sức khỏe của nam diễn viên luôn ở trong tình trạng không tốt suốt 2 năm qua.

Robbie Coltrane góp mặt trong tất cả 8 phần của bộ phim "Harry Potter", từ "Sorcerer's Stone" năm 2001 đến "Death Hallows - Part 2" vào năm 2011. Ông rất được yêu mến vì đã thể hiện nhân vật Hagrid trong bộ truyện danh tiếng của nữ nhà văn J.K Rowling.

Robbie Coltrane là một trong những nhân vật đầu tiên trong bộ phim đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh với câu thoại nổi tiếng, "Yer a wizard, Harry," [Cháu là một phù thủy, Harry à - PV] cho Harry (Daniel Radcliffe) trước khi cậu bắt đầu cuộc hành trình vào thế giới phù thủy. Vóc dáng cao lớn nhưng sở hữu trái tim của một người dịu dàng, Hagrid là nhân vật được khán giả yêu mến. Người khổng lồ lai này luôn đối xử tốt với những con thú hung dữ và mang tính biểu tượng nhất thế giới "Harry Potter". Radcliffe đã bày tỏ lòng biết ơn đối với thời gian anh ấy đã dành cho Coltrane trên phim trường "Harry Potter".

Vai diễn Hagrid trong "Harry Potter" mang tính biểu tượng của cố diễn viên Robbie Coltrane. (Ảnh: IT).

Nam diễn viên Daniel Radcliffe nói: "Tôi luôn nhớ về cách mà ông ấy giữ tinh thần của các diễn viên nhí trong "Prisoner of Azkaban". Khi chúng tôi trốn trong túp lều của Hagrid để trú cơn mưa xối xả, ông ấy luôn có những câu chuyện khôi hài để tinh thần cả lũ được thoải mái"

Nam diễn viên hài và cũng là một nhà văn người Scotland từng xuất hiện trong hai bộ phim của James Bond, "GoldenEye" năm 1995 và "The World Is Not Enough" năm 1999. Ông thủ vai mafia người Nga Valentin Dmitrovich Zukovsky.



Robbie Coltrane tên khai sinh là Anthony Robert McMillan. Nam diễn viên sinh năm 1950 tại Rutherglen, Scotland. Sau đó, ông sử dụng nghệ danh Coltrane để tưởng nhớ nghệ sĩ saxophone John Coltrane.



Một trong những lần xuất hiện chính đầu tiên của ông trên màn ảnh là trong loạt phim hài của Anh "Alfresco" vào năm 1983. Ông đã đóng chung với những nhân vật vĩ đại khác như Hugh Laurie, Emma Thompson và Stephen Fry. Vài năm sau, anh tái hợp với Thompson trong bộ phim truyền hình BBC Scotland "Tutti Frutti"năm 1987 và giành được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc đầu tiên từ Giải thưởng Truyền hình Viện Hàn lâm Anh. Từ năm 1993-1995, anh đóng vai chính trong bộ phim tội phạm "Cracker" với vai nhà tâm lý học tội phạm, Tiến sĩ Edward "Fitz" Fitzgerald, giành được ba giải thưởng Truyền hình của Học viện Anh. Sau khi rời bỏ chiếc áo khoác da chuột chũi của Hagrid trong loạt phim "Harry Potter", Coltrane đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của "National Treasure", ông vào vai một diễn viên hài đã nghỉ hưu bị cáo buộc tấn công tình dục. Với vai diễn này, ông đã giành được một số giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất từ các tổ chức của Anh.

Người đại diện lâu năm của ông, Belinda Wright, hồi tưởng về công việc của họ cùng nhau. "Ông ấy sẽ được nhớ đến trong nhiều thập kỷ tới với vai Hagrid trong phim "Harry Potter", một vai diễn mang lại niềm vui cho trẻ em cũng như người lớn trên toàn thế giới. Ông ấy thậm chí vẫn nhận được thư của người hâm mộ hàng tuần trong hơn 20 năm. Đối với cá nhân tôi, tôi sẽ nhớ đến Robbie như một đối tác trung thành tuyệt đối. Không hổ danh là một diễn viên tuyệt vời, ông ấy thực sự thông minh, hóm hỉnh xuất sắc . Tôi tự hào vì có 40 năm làm người đại diện cho ông ấy".

Lần xuất hiện cuối cùng của nam diễn viên với gia đình "Harry Potter" là trong chương trình đặc biệt kỷ niệm 20 năm "Return to Hogwarts" được phát hành trên HBO Max vào tháng 1/2022. Suy nghĩ của ông về sức mạnh của bộ truyện, cũng như một lời chia tay đầy xúc động đối với người hâm mộ.



Coltrane nói: "Di sản của những bộ phim là các con của chúng tôi sẽ cho thế hệ con cái của chúng xem những bộ phim đó. Vì vậy, thật dễ dàng để xem chúng ngay cả sau 50 năm nữa. Tôi có thể sẽ không còn sống, nhưng Hagrid sẽ luôn ở đó".