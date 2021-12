Bạc Liêu: Sau 25 năm tái lập, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,38%

Chiều 30/12, tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (1/1/1997 - 1/1/2022).

Cách đây 25 năm, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa 9 về việc chia tỉnh Minh Hải thành tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, kể từ ngày 1/1/1997 tỉnh Bạc Liêu chính thức được tái lập.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Chúc Ly

Trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh, tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, trong đó nuôi trồng thủy, hải sản được coi là ngành kinh tế mũi nhọn, được thực hiện đồng thời với việc chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản.

Nhờ đó, các chỉ số trong sản xuất nông nghiệp liên tục tăng cao. So với năm 1997, đến nay sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ, hải sản tăng gấp 8,3 lần; diện tích sản xuất lúa mặc dù được thu hẹp nhưng sản lượng vẫn đạt trên 1,15 triệu tấn/năm, tăng gấp 2,2 lần.

Hiện toàn tỉnh đã có 100% xã chuẩn nông thôn mới, 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trải qua 25 năm, nhất là những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực này. Nhiều dự án công nghiệp mang tính động lực được hình thành và phát huy hiệu quả, điển hình như hệ thống 8 dự án điện gió ven biển và trên biển với tổng công suất gần 470MW đang vận hành rất hiệu quả.

Đặc biệt, Bạc Liêu đã kêu gọi thành công và được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch Điện lực quốc gia đối với dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG 3.200MW. Đây là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Các vị đại biểu tham gia buổi họp mặt. Ảnh: Chúc Ly

Cùng với đó là hệ thống các nhà máy chế biến nông, thủy, hải sản hoạt động khá hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động và giúp cho kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng 13,5 lần so với năm 1997.

Đến nay, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt 54.000 tỷ đồng, tăng 27 lần so với năm 1997. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 58,67 triệu đồng/người/năm, tăng 21 lần so với năm 1997. Tổng thu ngân sách năm 2021 đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 27,6 lần so với năm 1997.

Hiện toàn tỉnh chỉ còn 0,38% hộ nghèo (năm 1997 là gần 22%), không còn gia đình nào ở nhà tạm bợ. Đời sống các đối tượng chính sách được đảm bảo, không còn gia đình chính sách nghèo, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của khu dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chia sẻ: "Năm qua là tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong chặng đường kế tiếp. Tuy nhiên, từ đây đến năm 2025 và những năm tiếp theo, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Bạc Liêu cũng còn nhiều khó khăn, thách thức".

Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho rằng cần phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ trọng tâm 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội và 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra. Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

"Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực. Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng, phát triển các mô hình y tế chất lượng cao… Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có năng lực, trình độ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới" - ông Lữ Văn Hùng nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu.