Bạc Liêu: Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 là người Kh'mer uy tín trong vùng, có vườn cây ăn trái ngon vô cùng

Lão nông Kh'mer lập nghiệp với 1 công đất và 1 con trâu

Người mà chúng tôi muốn nhắc tới là ông Sơn By, dân tộc Kh'mer ở ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu). Ông By là nông dân đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh được Hội đồng Chung khảo Trung ương của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam bình chọn và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021".

Ông Sơn By, dân tộc Kh'mer thu hoạch trái cây đặc sản trong vườn nhà tại ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: KH.



Ông Sơn By được biết đến là một nông dân năng động, nhiệt tình và có uy tín ở địa phương cũng như trong cộng đồng dân tộc Kh'mer.

Ông còn là tấm gương điểm hình vượt khó trong đồng bào dân tộc Kh'mer. Ông đã cùng Ban quản trị các chùa Khmer vận động bà con đồng bào dân tộc Khmer trong xã thi đua lao động sản xuất để nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững.

Chia sẻ với phóng viên, ông Sơn By bộc bạch: "Sau khi lập gia đình, cha mẹ bên vợ cho 1 công đất rẫy và 1 con trâu. Lúc này 2 vợ chồng tôi vừa trồng rau màu, vừa thuê thêm đất để trồng lúa. Sau nhiều năm lao động, vợ chồng tôi bắt đầu có tích lũy và mua thêm đất ruộng".\

Ông Sơn By chăm sóc vườn ổi của gia đình. Ảnh: CTV.

Trong khu vườn xum quê và rợp bóng mát của các loại cây ăn trái đặc sản của gia đình ông Sơn By nổi bật nhất vẫn là những cây ổi đặc sản với giống ổi Đài Loan, ổi Ruby ruột hồng không hạt. Sản lượng ổi của gia đình ông Sơn By không đủ cung ứng cho thị trường bởi chất lượng thơm ngon, an toàn...Ảnh: CTV.

Nhờ sự cần cù và chịu khó, sau nhiều lần mua đất, vợ chồng ông Sơn By sở hữu 2ha đất ruộng và 5 công đất rẫy. Hiện tại, ông Sơn By đã quyết định chia lại cho 7 người con mỗi người 2 công đất ruộng, còn lại cho thuê 6 công. Phần vợ chồng ông chỉ giữ lại 5 công đất rẫy để trồng ổi.

Nói về diện tích ổi hiện tại, ông Sơn By cho hay: "Khoảng 5 năm trước, sau khi được đi tham quan một số mô hình, tôi quyết định cải tạo đất trồng ổi. Hiện nay, vườn ổi của tôi có khoảng hơn 1.000 cây ổi, với các loại ổi Đài Loan, ổi Ruby ruột hồng, ổi không hạt".

"Sản phẩm trái ổi Đài Loan, ổi Ruby ruột hồng không hạt của gia đình cũng đã đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm-OCOP, nên được hỗ trợ nhiều về kỹ thuật. Tôi chủ yếu sử dụng phân hữu cơ, phân chuồng để bón cho cây ổi, hạn chế sử dụng phân bón hóa học. Tôi cũng bao trái ổi, không sử dụng thuốc trừ sâu. Nhờ đó, chất lượng ổi rất ngon, trái ổi ngon ngọt, giòn và được khách hàng rất ưa chuộng", ông Sơn By chia sẻ.

Theo ông Sơn By, ổi ông xử lý ra hoa và cho trái rải vụ. Nhờ đó, ông có ổi thu hoạch mỗi ngày. Hiện tại ông Sơn By bán ổi đồng giá 15.000 đồng/kg, nhưng khách đặt hàng không đủ bán. Mỗi ngày vợ chồng ông Sơn By thu về khoảng nửa triệu đồng từ việc bán ổi.

Tích cực trong công tác xã hội

Với vai trò là Chi hội Trưởng Chi hội Nông dân ấp Cái Giá kiêm Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ "3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer", xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) ông Sơn By luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, tích cực trong các phong trào thi đua của địa phương.

Nhờ sử dụng phân bón hữu cơ, không xịt thuốc trừ sâu nên vườn ổi của ông Sơn By cho trái đạt chất lượng cao, khách hàng ưa chuộng. Ảnh: CTV.

Ngoài việc hỗ trợ, vận động hội viên, nông dân sáng tạo làm kinh tế, ông Sơn By vận động đồng bào dân tộc Khmer trong ấp, xã tham gia hoạt động tự quản, tự phòng, tự bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer", ông phối hợp với mặt trận tổ quốc, đoàn thể và Công an xã vận động đồng bào dân tộc Kh'mer tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh",...

Là người dân tộc Khmer, hơn ai hết ông By ý thức cần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Ông By cho biết: "Tôi và Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ phổ biến cho các thành viên bảo tồn và phát huy những giá trị của văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Khmer. Vận động bà con chấp hành các chính sách pháp luật, quy ước khu dân cư, quy định về an ninh trật tự trên địa bàn".

Ông Sơn By thu hoạch ổi sạch. Ảnh: CTV.

Ông By còn tham gia phối hợp chính quyền, các vị chức sắc, trụ trì các chùa Kh'mer thông báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã, các thủ đoạn hoạt động của tội phạm cho bà con đồng bào phật tử nắm để cảnh giác.

Vào dịp lễ Sen-Dolta, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ông By và Ban chủ nhiệm câu lạc bộ phối hợp với Công an xã Hưng Hội vận động các mạnh thường quân tặng gạo, mì và tập học cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Sơn By trao đổi với nhà sư về bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: KH.

Con đường nông thôn mới ở được xây dựng khang trang ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) có công sức lớn của ông Sơn By. Ảnh: KH.



Bên cạnh đó, ông và chi hội, câu lạc bộ phối hợp với UBND xã vận động đồng bào dân tộc Khmer tích cực thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, ông Sơn By đã vận động xây dựng mới và tu sửa 3 cây cầu bê tông ở các ấp; làm mới 9 tuyến lộ giao thông nông thôn với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng.

Gia đình ông Sơn By còn gương mẫu làm hàng rào, hố tiêu hủy rác, trồng cây xanh hai bên đường nông thôn mới. Từ đó, bà con trong ấp đã làm theo như trồng hoa hai bên tuyến đường nông thôn mới, tạo diện mạo nông thôn ở các phum, sóc xanh - sạch - đẹp…

Với thành tích trong lao động sản xuất, trong công tác xã hội ở địa phương và cộng đồng dân tộc Kh'mer, ông Sơn By xứng đáng với danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021".