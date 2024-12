Khánh thành chùa Phúc Long Tự tại thôn Cẩm Xá, thị trấn Nhân Thắng, huyện Gia Bình (Bắc Ninh)

Video: Lễ khánh thành chùa Phúc Long Tự

Chùa Phúc Long Tự có lịch sử lâu đời, chùa được khởi dựng vào thời Hậu Lê, trải qua nhiều năm tháng, cũng như chiến tranh ngôi chùa đã bị phá hủy. Nhưng nay được sự quan tâm giúp đỡ của Chính quyền cũng như người dân đã xây dựng mới khang trang ngôi chùa cổ Phúc Long Tự.

Toàn cảnh chùa Phúc Long Tự mới được xây dựng khang trang. Riêng công trình chùa có giá trị hơn 5 tỷ đồng- 100% được huy động từ sự đóng góp của nhân dân và các nhà hảo tâm.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Chương, Trưởng thôn Cẩm Xá cho biết, chùa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo thiêng liêng, quan trọng của người Việt, là nơi giáo dục con người ta sống hiền lành và sống tốt lên. Chùa là nơi thờ Phật, cứ vào ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng, các cụ lại lên chùa thắp hương khấn Phật, mọi người đến chùa để mong người thân được may mắn, bình an, con cái đỗ đạt, gia đình hạnh phúc, v.v.. Những nét đẹp ấy từ xa xưa đã ghi lại trong tâm niệm của người Việt Nam. Mọi người ai có tâm về chùa lễ Phật sẽ gặp nhiều điều tốt lành, may mắn.

Bên trong Tam Bảo, người dân về lễ Phật với lòng thành kính, trang nghiêm.

Với ý nghĩa đó, từ xa xưa thôn Cẩm Xá đã có ngôi chùa trên mảnh đất này, Trong kháng chiến chống Pháp, năm 1949 Chùa bị phá dỡ, chỉ còn lại 2 pho tượng Đức Ông và Mẫu Liễu Hạnh. Đến năm 1957, cụ từ đình làng cùng với nhân dân trong thôn phục dựng hậu cung chùa và rước 2 pho tượng sang hậu cung. Năm 1994, chính quyền và nhân đân địa phương phục dựng lại ngôi chùa theo dáng vẻ truyền thống. Trải qua bao thời gian ngôi chùa đã xuống cấp, dột nát thì năm 2023 được sự đồng thuận của nhân dân, cấp ủy và các tổ chức trong thôn đã xây lại chùa trên khuôn viên đình chùa đã được xác định của Sở Văn hóa và Ban quản lý di tích Đình Chùa tỉnh Bắc Ninh.

Hàng trăm tăng ni, phật tử xa gần trong và ngoài thôn Cẩm Xá về dự lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện.

Ngôi chùa được xây dựng mới với 5 gian gỗ Tứ Thiết, chồng giường đấu sen kiểu cổ và 1 hậu cung, cửa bức bàn, dáng dấp hình chữ đinh với tổng diện tích trên 180m2. tường xây gạch chỉ, mái lợp ngói mũi hài, mặt tiền có 2 cột đồng trụ mang dáng dấp ngôi chùa cổ ngày xưa. Tổng mức đầu tư xây dựng ngôi chùa Phúc Long trên 5 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân địa phương đóng góp trên 2 tỷ đồng, còn lại là kinh phí do các nhà hảo tâm, con em xa quê đóng góp. Sau gần một năm thi công, các hạng mục công trình đã hoàn thành bảo đảm chất lượng về kiến trúc truyền thống và mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân trong và ngoài xã tới đây chiêm bái.

Sau các nghi thức, các đại biểu đã cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện. Nhân dịp này, Ban Quản lý Đình Chùa cũng vinh danh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng chùa Phúc Long Tự.